Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, McDonald's, Reality Income, Spirit Realty Capital, Loews, Western Digital, Revvity et contrats à terme) PARIS, 30 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones, de 0,56% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,63% pour le Nasdaq * APPLE organise ce lundi un événement spécial baptisé "Scary Fast" au cours duquel le groupe devrait, selon plusieurs médias, présenter de nouveaux produits, notamment des Mac. * NVIDIA, AMAZON et TESLA prennent lundi de 0,9% à 1,6% en avant-Bourse à l'entame d'une semaine riche en publications financières et à la veille de la réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. * MCDONALD'S a dépassé lundi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, dans un contexte de lancement de nouveaux menus qui ont soutenu la demande. L'action progresse d'environ 2% en avant-Bourse. * ALPHABET - Sundar Pichai, le directeur général du groupe, va témoigner lundi devant un tribunal fédéral dans le cadre du procès où l'administration américaine accuse le groupe d'avoir contourné les règles de la concurrence pour s'assurer une situation quasi monopolistique dans la recherche sur internet. * FORD - Les dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile United Auto Workers ont approuvé dimanche un accord de principe avec Ford qui comprend une augmentation des salaires d'au moins 30% pour les salariés à temps plein et une paye plus que doublée pour les autres. Les négociations se poursuivent en revanche avec General Motors . * BLACKSTONE a annoncé lundi son intention de prendre une participation majoritaire dans le groupe indien Care Hospitals pour un milliard de dollars, marquant ainsi son entrée dans le secteur des services de santé dans ce pays. * REALTY INCOME, SPIRIT REALTY CAPITAL - Realty Income, qui cherche à élargir son portefeuille immobilier, a annoncé lundi qu'il achèterait la société d'investissement immobilier Spirit dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 9,3 milliards de dollars. L'action Spirit Realty progresse de 13% en avant-Bourse. * LOEWS a fait état lundi d'un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte nette un an plus tôt, grâce à une hausse de ses investissements et à une solide performance de sa division d'assurance CNA Financial. * WESTERN DIGITAL progresse de 10% en avant-Bourse, le fabricant de puces mémoire ayant annoncé lundi qu'il se scinderait en deux sociétés qui se concentreraient sur les marchés des disques durs et des mémoires flash, quelques jours après l'échec des négociations en vue d'une fusion avec le groupe japonais Kioxia. * KKR a signé un accord pour investir 400 millions de dollars dans OMS Group, un fournisseur malaisien de services de câbles télécoms sous-marins, ont annoncé lundi les deux groupes. * INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES va être racheté par Clariant pour 810 millions de dollars en numéraire, a annoncé lundi le groupe suisse. * COHERUS BIOSCIENCES bondit de 15,2% dans les transactions en avant-Bourse, la Food and Drug Administration l'autorité de santé aux Etats-Unis, ayant approuvé son traitement du cancer du nasopharynx. * REVVITY a réduit lundi ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année après avoir manqué les estimations de Wall Street au troisième trimestre, pénalisé par la faible demande pour ses fournitures aux chercheurs en sciences de la vie et ses solutions de diagnostic. L'action perd 8% en avant-Bourse. * MODERNA - JP Morgan reprend le suivi de la valeur à "neutre", avec un objectif de cours de 93 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)