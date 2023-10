Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Merck, Hasbro, Southwest Airlines, TW Rowe Price, Charter Communication, Coldgate Palmolive, Abbvie) PARIS, 27 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,9% pour le Nasdaq: * AMAZON.COM gagnait 4% dans les échanges avant-Bourse après la publication de ses résultats. Le groupe a dit jeudi s'attendre à un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, avec une campagne réussie pour des journées spéciales de promotions, des livraisons plus rapides et une amélioration de l'horizon pour sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"). * INTEL a dit anticiper un chiffre d'affaires sur la période octobre-décembre supérieur aux estimations de Wall Street, affichant son optimisme sur un rebond des commandes pour ses semiconducteurs après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes d'ordinateurs PC qui ont entraîné une accumulation de ses stocks. HSBC relève sa recommandation de "réduire" à "conserver". * FORD MOTOR recule de 2,5% dans les échanges avant-Bourse, la société ayant retiré sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans l'attente de la signature d'un accord trouvé avec le principal syndicat américain des ouvriers du secteur automobile (UAW). Le constructeur a aussi mis en garde contre la pression sur la demande de véhicules électriques. * EXXON MOBIL a affiché vendredi un bénéfice de 9,1 milliards de dollars au troisième trimestre, une baisse d'environ 54% par rapport au bénéfice record enregistré il y a un an, mais en hausse d'un trimestre sur l'autre grâce à la remontée des prix du pétrole. Le bénéfice du troisième trimestre s'est élevé à 2,25 dollars par action, contre 4,68 dollars au cours du même trimestre de l'année précédente. * CHEVRON a affiché une baisse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, malgré la hausse des prix du pétrole, ce qui a fait chuter son titre de 2% avant l'ouverture. Le groupe pétrolier a enregistré un bénéfice net de 6,5 milliards de dollars, soit 3,48 dollars par action, contre 11,2 milliards de dollars, ou 5,78 dollars par action, au cours de la même période de l'année dernière. * CHARTER COMMUNICATIONS - Le fournisseur de services internet et de télévision par câble a déclaré que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre a augmenté de 0,2% à 13,58 milliards de dollars, par rapport aux estimations moyennes des analystes de 13,63 milliards de dollars. * COLGATE-PALMOLIVE a relevé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice organiques annuels pour la troisième fois cette année, en pariant sur des hausses de prix et une demande stable, ce qui a fait grimper ses actions de 2% avant l'ouverture. Le chiffre d'affaire trimestriel a augmenté de 10,3% pour atteindre 4,92 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 4,81 milliards de dollars. * ABBVIE - Le fabricant de médicaments augmente de 2% avant l'ouverture après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté d'une fourchette de 10,86 à 11,06 dollars par action à une fourchette de 11,19 à 11,23 dollars. * T. ROWE PRICE - Le gérant d'actifs progresse de 3,5% avant l'ouverture après avoir publié un bénéfice trimestriel ajusté de 2,17 dollars par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,78 dollar. * JUNIPER NETWORKS a battu le consensus pour son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, bénéficiant de l'augmentation de la demande pour l'informatique dématérialisée. Les revenus préliminaires de la société ont diminué de 1% à 1,40 milliard de dollars, mais ont battu les attentes de 1,39 milliard de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre. Le titre prenait 5% après la clôture. * DEXCOM - Le fabricant d'appareils médicaux a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations trimestrielles grâce à une forte demande pour ses appareils. Le titre progressait de plus de 14% après la clôture. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 27% pour atteindre 975 millions de dollars, contre un consensus à 939,24 millions de dollars. * RESMED - le fabricant d'équipements médicaux perd 7% après la clôture, le groupe ayant fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16% à 1,10 milliard de dollars, largement en ligne avec le consensus. * CAPITAL ONE FINANCIAL progresse de 4,7% après la clôture après la publication d'un bénéfice par action ajusté de 4,45 dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 3,25 dollars, grâce à des taux d'intérêt plus élevés sur ses prêts. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL a surpris le consensus jeudi grâce à une demande importante pour ses produits, malgré la faiblesse du secteur de la restauration. Les ventes comparables de la chaîne ont grimpé de 5% au troisième trimestre, dépassant la hausse de 4,46% attendue en moyenne par les analystes. * JPMORGAN CHASE - Le PDG Jamie Dimon vendra une partie de sa participation dans la banque en 2024, la première vente d'actions de ce type qu'il réalise depuis qu'il est à la tête de l'entreprise. Dimon a l'intention de vendre un million des 8,6 millions d'actions qu'il détient. * RITHM CAPITAL - Le gestionnaire d'actifs va acquérir SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT pour 12,70 dollars par action de catégorie A, dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 719,8 millions de dollars, ont indiqué les deux sociétés vendredi. * ELI LILLY a déclaré jeudi que le régulateur américain de la santé avait approuvé son médicament pour traiter les adultes atteints d'un type de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et qui constitue un marché de plusieurs milliards de dollars. * YouTube, division d'ALPHABET, envisage de se joindre à Meta pour demander des licences de commerce électronique en Indonésie après que le pays a interdit les achats en ligne sur les plateformes de médias sociaux, ont déclaré des personnes familières avec les discussions. * GENERAL MOTOR - La division de GM Cruise, spécialisée dans la conduite autonome, a déclaré suspendre ses essais de conduite autonome dans l'ensemble de ses flottes, a déclaré la société jeudi. * Les acteurs hollywoodiens en grève ont présenté une contre-offre détaillée à l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente WALT DISNEY , NETFLIX et d'autres sociétés de médias, a indiqué jeudi le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA, qui se réunira à nouveau avec l'AMPTP vendredi. * L'impact sur Taïwan des dernières restrictions américaines à l'exportation de ses puces d'intelligence artificielle haut de gamme vers la Chine devrait être limité et contrôlable à court terme, a déclaré vendredi un cadre supérieur du fabricant de puces TSMC. * MERCK - BMO relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". * HASBRO - BofA Global Research abaisse sa recommandation d'"achat" à "neutre". * SOUTHWEST AIRLINES - TD Cowen abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne". * CATERPILLAR - CFRA relève sa recommandation de "conserver" à "achat". * YELP - JP Morgan relève sa recommandation de "souspondérer" à "neutre". 