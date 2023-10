Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec UPS, Hasbro, précisions sur Morgan Stanley) PARIS, 26 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,81% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,1% pour le Nasdaq: * META PLATFORMS a publié mercredi un chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre supérieur aux attentes, tout en prévenant d'une accélération de ses dépenses l'an prochain et de pressions réglementaires supplémentaires. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 23% à 34,15 milliards de dollars, contre un consensus de 33,56 milliards de dollars selon des données LSEG. Le titre perd 4,1% avant l'ouverture. * IBM a publié un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, soutenu par une demande stable pour ses solutions logicielles et une activité plus forte que prévu dans le secteur des ordinateurs. Le chiffre d'affaires d'IBM au troisième trimestre a augmenté d'environ 5% pour atteindre 14,8 milliards de dollars, contre un consensus de 14,73 milliards de dollars. * UPS a abaissé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et marge opérationnelle ajustée pour 2023 en raison d'une baisse de la demande de livraisons de colis en provenance du commerce électronique et alors que le groupe tente de regagner la confiance des clients après des négociations syndicales tumultueuses. L'action chutait de plus de 5% dans les transactions en avant-Bourse. * MORGAN STANLEY a nommé mercredi Ted Pick au poste de directeur général. L'action réagissait peu en avant-Bourse alors que les analystes de JPMorgan ont jugé la nouvelle positive, l'estimant susceptible d'enlever un poids sur l'action. * MATTEL a mis en garde mercredi contre un ralentissement de la demande dans le secteur du jouet. L'action a chuté d'environ 8% après la clôture, après que le fabricant de jouets a réitéré que ses prévisions de ventes nettes annuelles seraient "comparables" aux chiffres de l'année dernière de 5,44 milliards de dollars. * HASBRO - Le fabricant de jeux, dont le célèbre Monopoly, a fortement abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel sur fond de ralentissement de la demande dans le secteur. Il prévoit désormais un recul de 13% à 15% contre une baisse de 3% à 6% attendue précédemment. L'action chutait de 11% en avant-Bourse. * MERCK a publié jeudi un chiffre d'affaires et des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, à la faveur d'une demande étonnamment solide pour son traitement contre le COVID-19, en particulier au Japon. L'action gagne 1,3% en avant-Bourse. * WHIRLPOOL a tempéré ses prévisions de bénéfices pour l'année mercredi, évoquant une baisse de la demande pour ses machines à laver et ses appareils de cuisine dans un contexte de crise du pouvoir d'achat. La société s'attend désormais à un bénéfice par action d'environ 16 dollars, contre une prévision précédente de 16 à 18 dollars. * TERADYNE a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes mercredi, grâce à une demande soutenue pour les outils de test de puces de l'entreprise. Le chiffre d'affaires net de Teradyne pour le troisième trimestre a chuté d'environ 15%, à 703,7 millions de dollars, contre 827,1 millions de dollars il y a un an, mais a dépassé le consensus de 684,6 millions de dollars. * FORD MOTOR - La production dans une usine du constructeur automobile au Canada pourrait s'arrêter d'ici mercredi prochain si aucun accord n'est trouvé à la grève en cours dans le Kentucky, a déclaré un représentant syndical canadien à Reuters. Ford et les négociateurs du syndicat United Auto Workers (UAW) sont toutefois parvenus à un accord qui doit encore être approuvé par la direction du syndicat, a rapporté CNBC mercredi. * MARATHON PETROLEUM - Le raffineur américain a annoncé mercredi un nouveau plan de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, et a également augmenté son dividende trimestriel de 10%. * La Maison Blanche a demandé au Congrès 6 milliards de dollars supplémentaires pour un programme gouvernemental de subvention de l'internet à haut débit, utilisé par 21 millions de foyers américains, mais qui devrait être épuisé au début de l'année prochaine. VERIZON, COMCAST et AT&T ont tous demandé au Congrès de prolonger ce programme. * La Réserve fédérale a proposé mercredi de réduire de près d'un tiers le montant des "swipe fees" que les BANQUES peuvent facturer aux commerçants pour le traitement des transactions par carte de débit. Ces frais ont généré 31,59 milliards de dollars pour les banques en 2021, selon les données de la Fed. * SOUTHWEST AIRLINES a déclaré mercredi avoir conclu un accord de principe avec le syndicat Transport Workers Union Local 556, qui représente près de 19.000 hôtesses et stewards. * UNITED RENTALS - La société de location d'équipement a battu mercredi le consensus au troisième trimestre grâce à une forte demande d'outils industriels. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 11,73 dollars par action, dépassant les estimations moyennes des analystes de 11,2 dollars par action. * GLOBE LIFE a fait état d'un bond de près de 24% de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidé par une hausse des revenus de souscription d'assurance et d'investissement. Le bénéfice net d'exploitation s'est élevé à 2,71 dollars par action diluée au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,19 dollars l'année dernière. * ALIGN TECHNOLOGY baisse de 25,1% avant l'ouverture, la société prévoyant désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 compris entre 3,83 et 3,85 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 3,97 à 3,99 milliards de dollars. * EQT - Le producteur de gaz naturel a annoncé un bénéfice surprise mercredi, aidé par des volumes de vente plus élevés qui ont compensé la baisse des prix du gaz. La société a publié un bénéfice ajusté de 30 centimes par action pour le trimestre, contre un consensus d'une perte de 8 centimes par action, selon les données de LSEG. * EVEREST GROUP a fait état d'un bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidé par une forte croissance de son segment de réassurance et de ses primes brutes. Celles-ci ont augmenté de 23,4% à 4,4 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que la réassurance a affiché une croissance record de 32,7% à dollar constant. * Les résultats trimestriels de MASTERCARD sont attendus avant l'ouverture, ceux d'AMAZON.COM après la clôture. * ADOBE - D.A. Davidson relève sa recommandation à "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)