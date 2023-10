Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Merck, P10) PARIS, 23 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,55% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,63% pour le Nasdaq: * CHEVRON a annoncé lundi l'acquisition de HESS dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 53 milliards de dollars. Chevron offre 171 dollars pour chaque action Hess, ce qui implique une prime d'environ 4,9% par rapport à la dernière clôture de l'action. Chevron perd 1,6% avant l'ouverture, Hess gagne 3,1%. * APPLE - Les plateformes chinoises de commerce en ligne offrent des promotions importantes sur l'iPhone 15 d'Apple, qui selon les analystes se vend moins bien que le précédent iPhone dans le pays. L'action Apple reculait de 0,6% dans les transactions en avant-Bourse. * ALPHABET - L'autorité de la concurrence au Japaon a déclaré lundi avoir ouvert une enquête sur le moteur de recherche Google pour une éventuelle violation des règles antimonopole. * CIGNA - Un groupe de pharmacies a déposé une plainte collective accusant Express Scripts, l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques du groupe Cigna, de s'être entendue avec une autre entreprise pour facturer des frais plus élevés et rembourser les pharmacies à des taux inférieurs. * ROIVANT HOLDINGS et PFIZER - Roche a annoncé lundi le rachat du traitement Telavant, destiné à traiter les maladies inflammatoires de l'intestin, pour un montant initial de 7,1 milliards de dollars aux groupes Roivant Holdings et Pfizer. Roivan gagne 17% avant l'ouverture. * MERCK - Le fabricant chinois de médicaments Sichuan Kelun Pharmaceutical a annoncé lundi que Merck avait abandonné le développement conjoint de deux médicaments candidats conte le cancer dont les essais cliniques n'ont pas encore commencé. * Les négociations entre les sociétés de production de cinéma, dont NETFLIX et WALT DISNEY, et le syndicat représentant les acteurs américains en grève reprendront mardi, ont indiqué les deux parties dans une déclaration commune samedi. * FARFETCH - Les autorités européennes ont approuvé l'achat par Farfetch d'une participation dans son rival Yoox Net-A-Porter, détenu par Richemont, a annoncé lundi le groupe suisse de luxe. * P10 - Un ancien dirigeant de longue date de Goldman Sachs, Luke Sarsfield, va prendre la direction générale de la société de gestion d'actifs, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. P10 n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters. * TEXTAINER - Le loueur de conteneurs a déclaré dimanche que l'investisseur américain en infrastructures Stonepeak allait l'acheter pour environ 2,1 milliards de dollars. Les investisseurs recevront 50 dollars par action, une prime de 46,41% par rapport à la clôture de vendredi. L'entreprise est valorisée 7,4 milliards de dollars, dette comprise, dans l'opération. * BIOMARIN PHARMACEUTICAL - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé vendredi l'utilisation élargie d'un traitement de Biomarin Pharmaceutical pour traiter les enfants de moins de 5 ans atteints de la forme la plus courante de nanisme à membres courts. * WALGREENS - JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". Le titre prend 3,1% avant l'ouverture. * SALESFORCE - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". Le titre perd 1,4% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)