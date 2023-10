Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Procter & Gamble, cours en avant-Bourse) PARIS, 18 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,56% pour le Nasdaq * NVIDIA pourrait être contraint de déplacer certaines opérations hors des pays qui sont dans le champ d'application des restrictions à l'exportation des Etats-Unis. L'action baisse de 1,4% avant l'ouverture, ADVANCED MICRO DEVICES perd 0,7% et INTEL cède 0,5%. Par ailleurs, Foxconn construira un nouveau type de centre de données utilisant les puces et les logiciels de Nvidia pour une série de projets, dont l'intelligence artificielle et les voitures autonomes, ont déclaré les deux sociétés mercredi. * AMAZON va devenir un client des outils de productivité bureautique de MICROSOFT, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté mardi le site d'information Insider. * UNITED AIRLINES a abaissé mardi sa prévision de bénéfice pour le quatrième trimestre en raison d'une hausse des coûts, ce qui fait chuter l'action de plus de 4,7% en avant-Bourse. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,50 et 1,80 dollar pour le trimestre se terminant en décembre, contre 2,06 dollars attendus par le consensus, et en deçà des 2,46 dollars par action d'il y a un an. AMERICAN AIRLINES est en repli de 1,3%, DELTA AIR LINES en recul de 1,0% dans le sillage de ces annonces. * PROCTER & GAMBLE - Les ventes trimestrielles du groupe ont dépassé les attentes du marché, grâce à une demande stable pour ses produits de soins personnels et ses produits d'entretien malgré le relèvement des tarifs. L'action prend 1,4% en avant-Bourse. * Les grandes compagnies pétrolières gagnent du terrain, soutenues par la hausse des cours du pétrole liée a l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Dans les échanges avant-Bourse, EXXON MOBIL prenait 1%, CHEVRON 0,8% et OCCIDENTAL PETROLEUM 0,9%. * VISA et MASTERCARD perdent 1,7% et 0,9% dans les échanges hors-séance, après que le Wall Street Journal a rapporté que la Réserve fédérale américaine proposerait de réduire les frais de transaction des cartes de débit. * MORGAN STANLEY recule de 0,7% avant ses résultats attendus avant l'ouverture de la séance. * AIRBNB - Le Canada prendra des mesures dans les semaines à venir pour atténuer la pénurie de logements exacerbée par Airbnb et d'autres plateformes de location à court terme, a déclaré mardi la ministre des Finances Chrystia Freeland. * L'investisseur activiste Carl Icahn a engagé des poursuites contre la société de tests génétiques ILLUMINA et l'accuse d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires, selon une copie de la plainte vue mardi. La plainte porte sur l'acquisition par Illumina du fabricant de tests de détection du cancer GRAIL. * ELEVANCE HEALTH a fait état mercredi d'une charge de près de 700 millions de dollars liée à des suppressions d'emplois et à des dépréciations au cours du troisième trimestre. En excluant ces éléments, la société a réalisé un bénéfice de 8,99 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 8,44 dollars par action. * INTERACTIVE BROKERS GROUP - Le courtier en ligne chute de 3,2% dans les échanges avant-Bourse, même si les résultats du troisième trimestre sont supérieurs aux estimations du consensus. La société a publié un bénéfice par action ajusté de 1,55 dollar et un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars, contre des estimations de 1,51 dollar et 1,11 milliard de dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)