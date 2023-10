Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Goldman Sachs, Cicor/KKR, Biosciences/Gilead Sciences, Wyndham Hotels/Choice Hotels) PARIS, 17 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq: * Le régulateur automobile américain a déclaré mardi que TESLA rappellerait 54.676 véhicules Model X fabriqués entre 2021 et 2023, car le véhicule est susceptible de ne pas détecter un faible niveau de liquide de frein et de ne pas afficher un voyant d'avertissement. * Le bénéfice de GOLDMAN SACHS a chuté au troisième trimestre, plombé par une dépréciation de son activité fintech GreenSky et de ses investissements dans l'immobilier. La banque a fait état d'un bénéfice net de 2,06 milliards de dollars, soit 5,47 dollars par action, pour les trois mois clos le 30 septembre. Ce chiffre est inférieur aux 3,07 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action, enregistrés il y a un an. * BANK OF AMERICA a publié un bénéfice net de 7,27 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 91 centimes par action, contre 6,58 milliards de dollars ou 81 centimes par action un an plus tôt. * BANK OF NEW YORK MELLON a battu le consensus pour son bénéfice au troisième trimestre mardi, les hausses de taux de la Réserve fédérale ayant soutenu ses revenus nets d'intérêts. Ces revenus ont bondi de près de 10% sur un an pour atteindre 1,02 milliard de dollars, contre 926 millions de dollars un an plus tôt. * JOHNSON & JOHNSON prends 1,56% dans les échanges avant-Bourse après avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour 2023. En excluant son unité de santé grand public, la société s'attend maintenant à un bénéfice ajusté de 10,07 à 10,13 dollars par action en 2023, contre une prévision précédente de 10 à 10,10 dollars par action. * APPLE baisse de 0,4% avant l'ouverture, Morgan Stanley ayant réduit son objectif de prix en raison de contraintes d'approvisionnement. * Les résultats trimestriels de GOLDMAN SACHS et LOCKHEED MARTIN sont attendus avant l'ouverture. * MARATHON OIL a déclaré lundi avoir conclu un accord de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) de cinq ans avec une unité de Glencore, et s'attend à voir son EBITDA croître de plus de 300 millions de dollars l'année prochaine. * CIRCOR INTERNATIONAL - Le fabricant de valves augmente de 5,1% à 56,0 dollars après avoir reçu toutes les autorisations réglementaires pour sa la fusion avec la société de capital-investissement KKR, pour un montant de 56 dollars par action. * WYNDHAM HOTELS & RESORTS augmente de près de 18,4% avant l'ouverture, alors que CHOICE HOTELS propose d'acquérir le groupe dans le cadre d'une transaction valorisant l'opérateur hôtelier à environ 7,8 milliards de dollars. * BIOSCIENCES - Le développeur de médicaments a plus que doublé avant l'ouverture, la société ayant annoncé avoir conclu un partenariat de 12 ans avec GILEAD SCIENCES pour développer des thérapies antivirales. * AMAZON a déclaré mardi qu'il lancerait son service d'achat en ligne en Afrique du Sud en 2024, alors que le pays connaît une forte augmentation des achats en ligne. * La Food and Drug Administration américaine a approuvé lundi l'utilisation élargie de l'immunothérapie Keytruda de MERCK chez les patients atteints d'un type de cancer du poumon à un stade précoce et qui peuvent subir une ablation chirurgicale de leur tumeur. * NETSCOUT SYSTEMS a chuté de 22,4% dans les échanges après-Bourse, après que la société de logiciels d'entreprise a abaissé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2024. * Brookfield, par le biais de sa filiale BROOKFIELD REINSURANCE, envisage d'entrer sur le marché de l'assurance retraite en Grande-Bretagne et est ouvert à une acquisition sur place pour soutenir sa croissance, ont déclaré à Reuters trois personnes familières avec le dossier. * Les régulateurs américains de la sécurité automobile ont déclaré mardi qu'ils avaient ouvert une enquête préliminaire sur 594 véhicules de l'unité de conduite autonome Cruise de GENERAL MOTORS. * Environ 3.700 employés de casinos de Détroit sont prêts à faire grève mardi si un accord salarial n'est pas conclu, a déclaré lundi le Detroit Casino Council, une grève qui affecterait des casinos exploités par MGM RESORTS INTERNATIONAL et PENN ENTERTAINMENT. * VISTAGEN THERAPEUTICS bondit de 12% dans les échanges hors séance, après que le fondateur de Citadel, Ken Griffin, a révélé détenir une participation passive de 5,7% dans l'entreprise. * TRIPADVISOR - Goldman Sachs initie le suivi de la valeur et recommande "achat". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)