Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Vista Outdoor, Advanced Micro Devices, Maxeon Solar, JD.COM, Colgate-Palmolive) PARIS, 16 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,03% pour le Nasdaq: * PFIZER chute de 6,5% dans les échanges hors-séance, le fabricant de médicaments prévoyant désormais un chiffre d'affaires pour 2023 compris entre 58 et 61 milliards de dollars, contre 67 à 70 milliards de dollars précédemment. MODERNA est en baisse de 4% après l'annonce. Jefferies relève sa recommandation pour Pfizer de "conserver" à "achat". * Les Etats-Unis prendront des mesures pour empêcher les fabricants de puces américains de profiter d'un vide juridique pour vendre à la Chine certains semi-conducteurs avancés, a déclaré un responsable américain. NVIDIA est en baisse de 1,2% avant l'ouverture. Advanced Micro Devices décline de 0,5% avant l'ouverture. * KKR et l'investisseur en sciences de la vie Flerie ont créé une plateforme pour investir conjointement dans des services pharmaceutiques spécialisés, ont annoncé les deux sociétés lundi. Le fabricant de puces électroniques Kokusai Electric, détenu par KKR, a levé 724,4 millions de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse. KKR a soumis une offre ferme pour les actifs de Telecom Italia, qui postule une valorisation combinée supérieure à 23 milliards d'euros. * FORD MOTOR a annoncé vendredi qu'il allait interrompre temporairement le travail de l'une des trois équipes de production de son pick-up électrique F-150 lightning dans son usine du Michigan, invoquant de multiples contraintes, dont des problèmes de chaîne d'approvisionnement. * La société de capital-investissement APOLLO GLOBAL MANAGEMENT cherche à joindre le consortium que la compagnie aérienne scandinave SAS a choisi la semaine dernière pour mettre fin à la procédure de faillite qu'elle a engagé, selon une source au fait du dossier. * ILLUMINA a déclaré vendredi qu'elle céderait le fabricant de tests de dépistage du cancer GRAIL dans 12 mois, conformément aux termes de l'ordonnance de la Commission européenne, si la Cour de Justice de l'UE ne lui donne pas raison. * Les régulateurs de l'Union européenne (UE) ont reporté leur décision d'autoriser du vaccin COVID-19 de NOVAVAX , a déclaré la société dimanche. L'Agence européenne des médicaments a demandé à Novavax davantage d'informations sur le vaccin. L'action est en baisse de 4,5% dans les échanges avant-Bourse. * Le fabricant de vêtements de sport LULULEMON ATHLETICA bondit de 5,2% après la clôture, S&P Dow Jones Indices indiquant que LULULEMON remplacera ACTIVISION BLIZZARD dans le S&P 500. * Le Cheikh Jassim ben Hamad al Thani du Qatar a informé la famille Glazer qui contrôle MANCHESTER UNITED qu'il n'améliorera pas son offre d'acquisition qui valorise le club à plus de 6 milliards de dollars, ont déclaré des sources. L'acquéreur rival Jim Ratcliffe propose de payer plus de 1,5 milliard de dollars pour une participation de 25% dans la société, ce qui fait chuter le cours de 12,0%. * Le producteur australien de lithium Liontown Resources a déclaré lundi que la société américaine ALBEMARLE avait retiré son offre de rachat de 4,16 milliards de dollars. * Le détaillant d'articles de sport VISTA OUTDOOR a déclaré lundi qu'il vendrait son activité d'articles de sport à Czechoslovak Group pour 1,91 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. * La demande mondiale de nouveaux avions d'affaires devrait rester forte au cours de la prochaine décennie, a déclaré dimanche HONEYWELL, le fabricant de moteurs prévoyant des livraisons d'environ 8.500 nouveaux avions jusqu'en 2033. * Les syndicats des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) de CHEVRON en Australie ont réaffirmé leur intention de reprendre les grèves cette semaine. * Maxeon Solar Technologies - BofA abaisse sa recommandation d'"achat" à "neutre". Le titre perd 4% avant l'ouverture. * JD.com - Bernstein abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". * Colgate-Palmolive - Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "achat". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)