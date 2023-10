Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, groupes pétroliers, cours en avant-Bourse) PARIS, 9 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones, de 0,68% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,86% pour le Nasdaq * Les compagnies pétrolières CHEVRON, EXXON MOBIL, MARATHON OIL et OCCIDENTAL PETROLEUM avancent de 2,1% à 3,7% en avant-Bourse dans le sillage du bond de plus de 3% des cours du brut en raison du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, qui alimente un risque de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. * Les groupes américains de défense LOCKHEED MARTIN, RTX CORP et NORTHROP GRUMMAN prennent de 4,3% à 5,75% en avant-Bourse en raison du conflit entre Israël et le Hamas. * Les sociétés spécialisées dans la cybersécurité comme CHECK POINT SECURITY, CYBERARK ET SENTINELONE perdent de 2% à 4,2% en avant-Bourse, JPMorgan voyant un risque sur ces valeurs en raison de leur exposition "significative" à Israël. * UNITED AIRLINES a annoncé dimanche suspendre ses vols à destination de Tel Aviv en raison du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, disant attendre une amélioration des conditions pour reprendre ses opérations. DELTA AIR LINES et AMERICAN AIRLINES ont également annoncé une suspension de leurs vols directs vers Tel Aviv. * BRISTOL-MYERS SQUIBB a annoncé dimanche le rachat du fabricant de médicaments anticancéreux MIRATI THERAPEUTICS pour 5,8 milliards de dollars, ce qui lui permettra de se diversifier dans l'oncologie. * TESLA a vendu 74.073 véhicules électriques fabriqués en Chine en septembre, soit une baisse de 10,9% par rapport à l'année précédente, selon les données publiées dimanche par la CPCA (China Passenger Car Association), une fédération du secteur. L'action Tesla recule de 1,8% en avant-Bourse. * DISNEY - Le fonds Trian Fund Management a accru sa participation dans le groupe américain de divertissement et compte réclamer plusieurs sièges à son conseil d'administration, notamment pour son dirigeant Nelson Peltz, a rapporté le Wall Street Journal dimanche. * FORD MOTOR a annoncé vendredi son intention de supprimer 495 postes supplémentaires dans l'Ohio et le Michigan en raison de l'impact de la grève des salariés représentés par le syndicat de l'automobile United Auto Workers. * CITIGROUP a annoncé lundi la cession à HSBC Holdings de ses activités de gestion de patrimoine en Chine, qui couvre un total de dépôts et d'actifs d'investissement d'environ 3,6 milliards de dollars. * ARM HOLDINGS - Goldman Sachs entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 62 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)