Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Rivian Automotive, Netflix, Comcast, Charter Communications, Walt Disney, Paramount Global, Roku, cours en avant-Bourse) PARIS, 6 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,13% pour le Nasdaq * TESLA a abaissé de 2,7% à 4,2% les prix de ses véhicules électriques Model 3 et Model Y aux Etats-Unis, quelques jours après avoir raté le consensus sur ses livraisons du troisième trimestre. Le titre recule de 1,1% en avant-Bourse, en raison des craintes sur les marges du groupe, proches d'un creux de quatre ans. * EXXONMOBIL est en discussions avancés pour acquérir PIONEER NATURAL RESOURCES dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le producteur de schiste dans le bassin du Permien à environ 60 milliards de dollars, ont rapporté jeudi des sources proches du dossier. L'action ExxonMobil cède 1,6% en avant-Bourse, tandis que Pioneer bondit de 12,1%. * NVIDIA, AMD - OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, envisage de concevoir ses propres puces destinées à l'intelligence artificielle et étudie d'éventuelles acquisitions en ce sens, a appris Reuters de sources proches du dossier. * LEVI STRAUSS & CO a abaissé jeudi soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la deuxième fois cette année, après avoir raté le consensus sur les ventes du troisième trimestre, en raison de promotions trop importantes et d'un fléchissement de la demande chez les grossistes en Amérique du Nord. L'action recule de 5,3% dans les transactions hors séance. * RIVIAN AUTOMOTIVE recule de 0,5% après une augmentation de capital via une cession de 1,5 milliard de dollars d'obligations vertes convertibles. * BUNGE - Les actionnaires du négociant de céréales et de transformation d'oléagineux ont approuvé jeudi un projet de fusion avec la société Viterra, adossée à Glencore, qui donnera naissance à un groupe valorisé à 34 milliards de dollars dette comprise. * MGM RESORTS INTERNATIONAL a dit jeudi anticiper un impact de 100 millions de dollars sur ses résultats du troisième trimestre lié à une cyberattaque qui a perturbé ses opérations le mois dernier. * APPLE, ALPHABET - Le directeur général de DuckDuckGo a déclaré que ses discussions avec Apple sur un contrat d'intégration de son moteur de recherche sur internet avaient échoué en raison des milliards de dollars que verse Google, la filiale d'Alphabet, au groupe à la pomme pour être le service par défaut sur ses smartphones, selon les retranscriptions d'un procès visant le géant de l'internet. * PAYPAL HOLDINGS est poursuivi depuis jeudi par la justice californienne dans le cadre d'un procès antitrust en matière de consommation, le groupe étant soupçonné d'avoir conclu des accords avec des marchands en ligne pour maintenir artificiellement des frais de transaction élevés. Par ailleurs, TD Cowen a entamé vendredi le suivi de la valeur à "performance en ligne avec le marché". * NETFLIX, COMCAST, CHARTER COMMUNICATIONS - Bernstein entame le suivi de ces valeurs à "performance en ligne avec le marché". * BLOCK - TD Cowen entame le suivi à "surperformance" avec un objectif de cours à 59 dollars. * WALT DISNEY - Bernstein entame le suivi à "surperformance". * PARAMOUNT GLOBAL - Bernstein entame le suivi à "sous-performance". * ROKU - Seaport Research Partners entame le suivi à "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)