Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, groupes technologiques, précisions sur Alphabet, cours en avant-Bourse) PARIS, 5 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq * AMAZON a annoncé jeudi contester les conclusions de l'Ofcom, l'autorité de régulation britannique des médias, qui a demandé à l'autorité de la concurrence d'enquêter sur le marché de l'informatique dématérialisée ("cloud") au Royaume-Uni, estimant que le géant du commerce en ligne et MICROSOFT sont en position dominante. L'éditeur de Windows de son côté a dit travailler de "manière constructive" avec le régulateur britannique de la concurrence. * APPLE a entamé des discussions avec DuckDuckGo pour remplacer Google, filiale d'ALPHABET, comme moteur de recherche par défaut en mode navigation privé sur son navigateur internet Safari, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches des négociations. Par ailleurs, Google a accepté en Allemagne de modifier ses pratiques concernant les données des utilisateurs pour mettre fin à une enquête, a déclaré jeudi l'office allemand des cartels. * Les valeurs de croissance comme APPLE, MICROSOFT, TESLA, AMAZON et ALPHABET reculent de 0,3% à 0,6% en avant-Bourse, le rendement du dix ans américain restant proche d'un sommet de 16 ans malgré la légère décrue entamée mercredi. * EXXON MOBIL a annoncé mercredi anticiper un bénéfice d'exploitation compris entre 8,3 et 11,4 milliards de dollars au titre du troisième trimestre grâce à de fortes hausses des prix du pétrole, du gaz et des carburants. Le bénéfice prévu est toutefois inférieur à celui réalisé l'an dernier au cours de la même période. * RIVIAN AUTOMOTIVE - Le fabricant de véhicules électriques a annoncé mercredi son intention de céder des obligations vertes convertibles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, ce qui devrait avoir un effet dilutif. L'action plonge de 8,5% en avant-Bourse. * BLACKBERRY a annoncé mercredi son intention de se séparer de ses activités "internet des objets" (IoT) et "cybersécurité" dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO) qui pourrait avoir lieu au cours du prochain exercice fiscal du groupe. * CLOROX perd 4,6% en avant-Bourse, le fabricant de produits ménagers ayant annoncé mercredi soir anticiper une baisse de 23% à 28% de ses ventes sur le trimestre en cours par rapport au précédent en raison d'une récente cyberattaque. * J&J - RBC entame le suivi à "surperformance". * INFOSYS - JP Morgan relève son conseil de "sous-pondération" à "neutre". * FIRST HORIZON - Wedbush entame le suivi à "neutre". * FIRST CITIZENS BANCSHARES - Wedbush entame le suivi à "surperformance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)