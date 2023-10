Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec HP, Mc Cormick) 3 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en recul de 0,44% pour le Dow Jones , 0,56% pour le Standard & Poor's 500 et 0,69% pour le Nasdaq: * Un juge fédéral américain a décidé que WALT DISNEY devrait faire face à des poursuites de consommateurs accusant le géant des médias de pratiques commerciales anticoncurrentielles. * META PLATFORMS a l'intention de mettre en place des abonnements sans publicité pour les utilisateurs européens d'Instagram et Facebook, ont déclaré mardi deux sources familières avec le sujet. * BOEING prévoit de porter la production de son 737 à un niveau record d'au moins 57 unités par mois d'ici juillet 2025, reflétant l'augmentation des commandes et le redressement de la demande après deux accidents en 2019, selon deux sources ayant connaissance du dossier. * La proposition de l'administration du président américain Joe Biden de relever les normes d'économie de carburant jusqu'en 2032 coûterait à GENERAL MOTORS 6,5 milliards de dollars d'amendes et à Stellantis 3 milliards de dollars, selon une lettre de l'American Automotive Policy Council lue par Reuters. * HP - Berkshire Hathaway a vendu environ 5,1 millions d'actions du groupe entre le 28 septembre et le 2 octobre. BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performer" à "acheter". L'action progresse de 2,5% avant l'ouverture. * La société de capital-investissement CARLYLE prévoit de ne plus investir dans les entreprises américaines de consommation, de médias et de vente au détail, afin de se concentrer sur d'autres secteurs tels que la technologie et les services financiers, selon une source proche du dossier. * ELI LILLY va acquérir POINT BIOPHARMA GLOBAL dans le cadre d'une transaction en numéraire valorisant la cible à 1,4 milliard de dollars, soit 12,50 dollars par action, ont déclaré les deux sociétés mardi. POINT BIOPHARMA GLOBAL gagne 82,5% à 12,20 dollars avant l'ouverture. * DELTA AIR LINES a déclaré lundi avoir été informée par l'un de ses prestataires de services qu'un "petit nombre" de moteurs contenait des pièces qui ne répondaient pas aux exigences en matière de documentation. * MCCORMICK, groupe d'agroalimentaire, chute de 3% avant l'ouverture après avoir manqué les attentes des analystes pour son chiffre d'affaire du troisième trimestre, suite à une baisse de la demande pour ses produits. * Le processeur de paiements VISA a lancé lundi un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars pour investir dans les start-up d'intelligence artificielle générative. * WEWORK a déclaré lundi avoir décidé de ne pas verser d'intérêts totalisant environ 95 millions de dollars sur certaines de ses obligations, alors qu'elle tente d'améliorer la structure de son capital. La société dispose des liquidités nécessaires pour effectuer ces paiements et pourra décider de les effectuer "à l'avenir", a ajouté la société. * COMPUTERSHARE a déclaré avoir conclu un accord définitif pour vendre ses activités américaines de prêts hypothécaires à RITHM CAPITAL pour 720 millions de dollars. * AIRBNB perd 2,4% avant l'ouverture, Keybanc ayant abaissé sa recommandation à "pondération en ligne". Florence, l'une des principales destinations touristiques en Italie, a par ailleurs interdit les nouvelles locations résidentielles de courte durée sur des plateformes telles qu'AirBnB dans son centre historique. * ALLIANCEBERNSTEIN - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)