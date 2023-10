Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Nvidia, plateformes de réservation en ligne, Eli Lilly, Hollysys Automation Technologies, Rivian, Zscaler, Toast) PARIS, 2 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones et en hausse de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq: * WALMART a annoncé samedi qu'il allait rationaliser les titres de postes au sein de son personnel, ce qui s'accompagnera dans certains cas de hausses de salaires. * Les services européens de la concurrence n'ont pas ouvert d'enquête formelle sur les puces utilisées pour l'intelligence artificielle, a déclaré lundi la Commission européenne, après des perquisitions en France ayant visé NVIDIA pour de possibles pratiques anticoncurrentielles. * Les réservations faites sur les PLATEFORMES DE RESERVATION EN LIGNE dans l'Union européenne ont atteint des records au cours du deuxième trimestre 2023, les réservations de séjours de courte durée effectuées par l'intermédiaire d'AIRBNB , BOOKING, EXPEDIA ou TRIPADVISOR ayant bondi de 15,8% sur un an, a annoncé Eurostat. * VIATRIS - Le laboratoire pharmaceutique a annoncé dimanche des accords pour céder certaines de ses activités pour un montant total pouvant atteindre 3,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à se concentrer sur trois domaines thérapeutiques. * MGM - Les salariés de trois casinos de Detroit, dont un appartenant à MGM, ont voté en faveur de l'autorisation d'une grève, si nécessaire, ont annoncé samedi le syndicat United Auto Workers (UAW) et les Teamsters. * Les titres liés aux CRYPTOACTIFS sont en hausse avant l'ouverture, le bitcoin atteignant un plus haut sur près de deux mois. Le mineur de cryptomonnaies RIOT PLATFORMS est en hausse de 9,1%, MICROSTRATEGY de 6,0%. * ELI LILLY - La Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver le médicament du groupe pour traiter un type de maladie de la peau. Le groupe perd 0,6% avant l'ouverture. * HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES, fabricant chinois de systèmes d'automatisation et de contrôle, a annoncé lundi la création d'un comité spécial chargé d'examiner une offre de rachat de 1,55 milliard de dollars et le lancement d'un processus de vente. * NVIDIA avance de 1,5% avant l'ouverture, Goldman Sachs ayant relevé sa recommandation d'"achat" à "achat de conviction". * DATADOG avance de 3,3% avant l'ouverture, Piper Sandler ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". * TOAST - Mizuhio abaisse sa recommandation d'"achat" à "neutre". Le titre perd 1,9% avant l'ouverture. * ZSCALER - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer". Le titre prend 3,3% avant l'ouverture. * RIVIAN - Evercore Isi relève sa recommandation à "surperformer". Le titre prend 3,1% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)