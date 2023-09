Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Apple, valeurs technologiques et de croissance, cours en avant-Bourse) PARIS, 29 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,69% pour le Nasdaq * NIKE grimpe de 7,9% en avant-Bourse après la publication jeudi soir par l'équipementier sportif d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre de son exercice fiscal, la hausse des prix ayant permis de compenser la ralentissement de la demande. * APPLE a rencontré des responsables chinois au cours des derniers mois pour discuter des nouvelles règles qui empêcheront le géant américain de la technologie de proposer en Chine plusieurs programmes en provenance d'éditeurs étrangers actuellement disponibles sur son magasin d'applications, rapporte vendredi le Wall Street Journal. * Les valeurs technologiques et de croissance comme MICROSOFT, TESLA, ALPHABET et AMAZON prennent de 0,7% à 1,4% en avant-Bourse avec le reflux des rendements obligataires américains à dix et à deux ans . * JETBLUE AIRWAYS a annoncé vendredi avoir déposé une plainte contre les Pays-Bas et l'Union européenne auprès du département américain des Transports à la suite de la décision du gouvernement néerlandais de réduire le trafic à l'aéroport Schipol d'Amsterdam. * QUALCOMM - L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé vendredi chercher à déterminer si le rachat par Qualcomm du fabricant israélien de puces pour l'automobile Autotalks était susceptible de réduire la concurrence sur le marché britannique. * BOEING va débourser 8,1 millions de dollars pour mettre fin à un contentieux selon lequel le groupe aéronautique aurait enfreint la loi américaine en ne respectant pas les obligations contractuelles dans sa production d'avions V-22 Osprey, a annoncé jeudi le département américain de la Justice. * EquiLend Holdings, la plate-forme de prêt de titres détenue par dix des plus grands établissements financiers de Wall Street, dont GOLDMAN SACHS GROUP, AMERICA CORP , MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE & CO et BLACKROCK, envisage une cession de la société à la suite d'un procès pour abus de position dominante, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Euronext figure parmi les candidats intéressés par un rachat, ont ajouté les sources. * NIO bondit de 5,3% en avant-Bourse, deux sources ayant rapporté que le constructeur chinois de véhicules électriques étudie une alliance avec Mercedes-Benz dans laquelle le groupe allemand investirait dans son capital en échange d'une collaboration technologique. * ENDEAVOR GROUP et Fenway Sports Group, propriétaire de la franchise de baseball Les Red Sox de Boston, ont exprimé leur intérêt pour un investissement dans le PGA Tour, le circuit professionnel de golf, selon une source au fait des négociations. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)