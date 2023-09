Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Uber, Moderna, Edward Lifescience) PARIS, 26 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,3% pour le Nasdaq: * Les comédiens de JEUX VIDÉO et de capture de mouvement ont voté en faveur d'une grève en cas d'échec des négociations sur un nouveau contrat de travail. Le syndicat doit entamer les négociations contractuelles avec les sociétés de jeux vidéo mardi, dont ACTIVISION BLIZZARD et ELECTRONIC ARTs , entre autres. * TESLA et les constructeurs automobiles européens qui exportent de la Chine vers l'Union européenne (UE) feront partie de l'enquête que mènera le bloc pour déterminer si l'industrie des véhicules électriques chinoise reçoit des subventions illégales, a rapporté le Financial Times mardi. * L'arrêt de la production à l'usine indienne d'iPhone du fournisseur d'APPLE Pegatron devrait se prolonger jusqu'à mercredi, voire durer plus longtemps, car les autorités enquêtent sur un incendie dans l'usine. Par ailleurs, le chef de l'industrie européenne, Thierry Breton, a appelé mardi le directeur général d'Apple Tim Cook à ouvrir à ses rivaux son écosystème logiciel. * UBER TECHNOLOGIES va s'associer à l'opérateur de taxis Yellow Cab à Los Angeles et à ses filiales pour augmenter l'offre de véhicules sur sa plateforme, a déclaré la société mardi. * L'Union européenne est en pourparlers avec MODERNA au sujet d'un nouvel accord d'approvisionnement en vaccins contre le COVID-19, a révélé le Financial Times mardi. * Les actions cotées aux États-Unis des entreprises chinoises JD.COM, PDD HOLDINGS et XPENG baissent de 1,1% à 2,8% avant l'ouverture en raison des préoccupations économiques et des tensions géopolitiques. * COTY a lancé lundi une offre d'émission de 33 millions d'actions et a déclaré avoir déposé une demande de double cotation à la Bourse de Paris. Le groupe de cosmétiques était en baisse de plus de 4% dans les transactions hors séance. La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le capital supplémentaire réduire sa dette et pour investir. * ENVESTNET - La fintech de gestion de patrimoine baisse de 1,5% après la clôture a la suite du remplacement de son directeur financier. * EDWARDS LIFESCIENCES chute de 2,5% avant l'ouverture, les autorités de la concurrence de l'Union européenne ayant perquisitionné les installations du fabricant d'appareils médicaux dans un pays de l'UE la semaine dernière, selon Reuters. * MADRIGAL PHARMACEUTICALS - Le fabricant pharmaceutique chute de 5,27% dans les échanges après-Bourse, son directeur commercial, Remy Sukhija, qui a occupé ce poste depuis avril 2020, quittant le groupe, selon un document réglementaire. * La Food and Drug Administration (FDA) a exprimé lundi des inquiétudes quant à la sécurité et à l'efficacité du traitement de BrainStorm Cell Therapeutics contre la sclérose latérale amyotrophique. Le groupe perdait 40,4% avant l'ouverture. * DRAFTKINGS - La société de sports et de jeux en ligne gagne 3,80% avant l'ouverture, J.P. Morgan ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". * FOOT LOCKER - Piper Sandler initie la couverture de la valeur et recommande "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)