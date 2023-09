Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs de croissance) PARIS, 25 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones, de repli 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,12% pour le Nasdaq * APPLE, MICROSOFT, TESLA et META PLATFORMS, principales mastodontes à Wall Street, restent sous pression, perdant de 0,2% à 0,4% en avant-Bourse, dans le sillage de la poursuite de la remontée des rendements obligataires, le dix ans étant à un sommet de 16 ans. Pegatron, un des fournisseurs d'Apple, a par ailleurs temporairement interrompu l'assemblage d'iPhone dans son usine du sud de l'Inde après un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi, ont déclaré trois sources à Reuters. * HP INC - Le fabricant de PC chute de 2,5% avant l'ouverture, BERKSHIRE HATHAWAY ayant vendu près de 4,8 millions d'actions de la société, pour un montant d'environ 129,2 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). * Les entreprises du SECTEUR DES MEDIAS sont en hausse en avant-Bourse après que les scénaristes ont conclu un accord de principe avec les studios pour mettre fin à l'une des deux grèves en cours, dimanche. WARNER BROS DISCOVERY prend 4,3%, PARAMOUNT GLOBAL 3,24%, NETFLIX et WALT DISNEY 0,7% chacun. * FORD MOTOR a déclaré dimanche qu'il lui restait "d'importantes lacunes à combler" avant de pouvoir conclure un nouvel accord de travail avec le syndicat United Auto Workers. L'UAW a néanmoins fait état de "progrès réels" dans les négociations avec Ford, tout en étendant ses grèves contre GENERAL MOTORS et Stellantis à 38 centres de distribution de pièces détachées à travers les États-Unis. * AMAZON.COM gagne 1,1% après avoir annoncé lundi son intention d'investir jusqu'à quatre milliards de dollars dans la startup Anthropic, afin de se renforcer dans l'intelligence artificielle. * Les sociétés chinoises cotées à Wall Street ALIBABA , JD.COM, PINDUODUO, LI AUTO, NIO et XPENG perdent de 1,6% à 6,3% en avant-Bourse, les investisseurs s'inquiétant des perspectives du secteur immobilier en Chine. * La société chinoise de biotechnologie I-MAB a déclaré vendredi qu'ABBVIE avait mis fin à un accord conclu en 2020 pour codévelopper et commercialiser le lemzoparlimab, principal médicament anticancéreux d'I-Mab. * ORACLE a déboursé 104,1 millions de dollars pour des puces fabriquées par Ampere Computing après avoir déjà investi 400 millions de dollars dans la startup au cours de son exercice 2023, montrent des documents. * ENOVIS, un fabricant d'orthèses et de semelles orthopédiques, va acquérir le fabricant italien d'implants chirurgicaux LimaCorporate pour environ 800 millions d'euros, dette incluse, selon des sources proches du dossier. * DOW - Jefferies relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer". Le groupe gagne 1,5% avant l'ouverture. * NIKE, URBAN OUTFITTERS, FOOT LOCKER - Jefferies a abaissé sa recommandation d'"acheter" à "conserver" sur ces trois valeurs. Avant l'ouverture de la séance, Urban Outfitters perd 1,4% et Foot Locker 2,9%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)