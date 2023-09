Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, McDonald's, Merck, Intel, Citigroup, Boeing, Faraday Future Intelligent Electric) PARIS, 22 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,42% pour le Nasdaq: * ACTIVISION BLIZZARD prend 1,7% et MICROSOFT 0,4% en avant-Bourse alors que l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a déclaré que le remède proposé par le groupe de Redmond "ouvrait la porte" à un feu vert au projet de rachat de l'éditeur de "Call of Duty". * Les valeurs de croissance comme APPLE, NVIDIA et TESLA gagnent de 0,5% à 0,9% en avant-Bourse avec la légère détente sur le marché obligataire après un pic de 16 ans jeudi sur le rendement des Treasuries à dix ans. * AMAZON a annoncé vendredi son intention de proposer de la publicité sur son service de vidéo à la demande Prime Video à compter de début 2024. * ALIBABA est en hausse de 4,5% avant l'ouverture de la séance à New York, alors que sa branche de logistique Cainiao prévoit de déposer un dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong dès la semaine prochaine, avec à la clé une levée de capitaux d'au moins un milliard de dollars, selon l'agence Bloomberg. * Les sociétés chinoises cotées à Wall Street JD.COM, PINDUODUO LI AUTO, NIO et XPENG progressent de 3,5% à 6,7% en avant-Bourse, soutenues par l'espoir d'une reprise économique en Chine. * MCDONALD'S va augmenter les redevances pour les nouveaux franchisés de 4% à 5% à partir du 1er janvier 2024, une première depuis près de trois décennies, rapporte CNBC vendredi. * MERCK a annoncé vendredi que son immunothérapie contre le cancer Keytruda en combinaison avec le médicament de son partenaire japonais Eisai n'avait pas atteint les principaux objectifs d'une étude de stade avancé pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon. * INTEL - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir réimposé une amende de 376,36 millions d'euros au fabricant américain de semi-conducteurs pour un abus de position dominante. * U.S. STEEL - Le sidérurgiste canadien Stelco prépare une offre de rachat de son concurrent américain, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. U.S. Steel prenait 1,5% dans les transactions hors séance. * CITIGROUP a prévenu ses employés basés au Royaume-Uni que des licenciements étaient probables, alors que la banque met en place un vaste plan de réorganisation, selon une note consultée par Reuters vendredi. * WARNER BROS DISCOVERY a indiqué jeudi qu'il prévoyait d'augmenter de plus de 50% la capacité de production de ses studios britanniques. * HILTON WORLDWIDE HOLDINGS a dit jeudi s'efforcer de faire en sorte que les frais obligatoires soient affichés d'emblée sur tous ses sites internet et applications alors que les opérateurs hôteliers sont critiqués pour leur manque de transparence. * FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC - Le spécialiste des véhicules électriques gagne 6,4% avant l'ouverture, après la nomination de Matthias Aydt comme nouveau directeur général, à compter du 29 septembre. * BOEING - CFRA Research abaisse son conseil d'"acheter" à "conserver" sur l'avionneur américain. * WAYFAIR - Bernstein relève sa recommandation à "performance en ligne" sur le distributeur en ligne de meubles. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Claude Chendjou)