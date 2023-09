Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Cisco, Boston Scientific, Greenbrier, D.R. Horton) PARIS, 21 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones, 0,75% pour le Standard & Poor's 500 et 1,04% pour le Nasdaq: * Les valeurs technologiques comme APPLE, META PLATFORMS et NVIDIA reculent de 0,5% à 1,5% en avant-Bourse avec la remontée des rendements obligataires au lendemain des annonces de politique monétaire de la Fed. * FEDEX grimpe de 5,37% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bond de 32% de son bénéfice ajusté pour son premier trimestre fiscal, à 4,55 dollars par action, soit 82 centimes de plus que le consensus. * ALPHABET envisage de cesser de se fournir auprès de BROADCOM en puces destinées à l'intelligence artificielle dès 2027 et pourrait se tourner vers MARVELL TECHNOLOGY, rapporte The Information jeudi. L'action Broadcom recule de 5,5% et le titre Marvel prend 3,4% en avant-Bourse. * CISCO SYSTEMS a annoncé jeudi qu'il allait acquérir la société de cybersécurité SPLUNK pour environ 28 milliards de dollars. CISCO perd 4,9% avant l'ouverture. * AMAZON et le groupe italien de lunettes Safilo ont annoncé le lancement de nouvelles lunettes intelligentes de marque Carrera employant la technologie Alexa aux Etats-Unis. * CHEVRON - L'autorité australienne de conciliation a proposé jeudi des mesures au groupe pétrolier et aux syndicats pour résoudre un litige, à l'origine d'une grève, portant sur les salaires et les conditions de travail dans deux projets de gaz naturel liquéfié. Le groupe américain a déclaré accepter les termes proposés par l'autorité. * WARNER BROS DISCOVERY est indiqué en hausse de 2,8% et PARAMOUNT de 3% avant l'ouverture à la suite d'informations évoquant l'imminence d'un accord entre scénaristes et producteurs pour mettre fin à la grève à Hollywood. * NASDAQ - L'autorité suédoise de surveillance financière va enquêter pour savoir si la Bourse de Stockholm, qui appartient au groupe américain, a enfreint les règles du marché en ne signalant pas un possible délit d'initié, a déclaré le régulateur dans un communiqué jeudi. * BOSTON SCIENTIFIC a annoncé s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires de 8% à 10% pour 2024 à 2026, contre 6% à 8% de croissance attendus précédemment. 6 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de prix tout en maintenant leur notation. * GREENBRIER - Le fabricant de wagons est en hausse de 6,16% avant l'ouverture, après avoir déclaré avoir reçu des commandes pour 15.300 nouveaux wagons d'une valeur totale de 1,9 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre. * D.R. HORTON - Le constructeur de maisons baisse de 1,4% avant l'ouverture, après que la société a nommé son co-directeur de l'exploitation, Paul Romanowski, comme nouveau directeur général. * VINFAST - Le fabricant vietnamien de voitures électriques prévoit d'expédier ses premiers véhicules en Europe cette année après avoir reçu l'approbation réglementaire, a déclaré sa directrice générale à Reuters jeudi. * KEURIG DR PEPPER - Le fabricant de sodas était indiqué en hausse de 1,1% après la clôture mercredi après avoir annoncé la nomination de Tim Cofer au poste de directeur général au deuxième trimestre 2024. Le dirigeant quitte CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, qui perdait 1% après la clôture. * TRUIST FINANCIAL CORP - KBW relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)