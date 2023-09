Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Intel et CVS, cours en avant-Bourse) PARIS, 19 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,05% pour le Nasdaq * FORD, GENERAL MOTORS - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a menacé d'étendre le mouvement de grève en cours à d'autres sites des constructeurs automobiles américains si aucun progrès notable n'est obtenu dans les négociations en cours. * ALPHABET a saisi mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour invalider l'amende de 2,42 milliards d'euros infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante dans les services de comparaison de prix (Google Shopping), estimant que les autorités de régulation n'ont pas réussi à démontrer que les pratiques du groupe étaient anticoncurrentielles. * BLOCK recule de 0,8% en avant-Bourse en réaction à l'annonce du départ le 2 octobre de la directrice générale de sa filiale Square. Elle sera remplacée par le président de Block, Jack Dorsey. * MAPLEBEAR, la maison mère de la plate-forme américaine de livraison de courses INSTACART, une société soutenue par le conglomérat japonais Softbank, va effectuer ce mardi ses débuts boursiers à New York au prix indicatif de 30 dollars par action, ce qui la valorise à 9,9 milliards de dollars. * INTEL prend 1,3% en amont de sa conférence de deux jours avec les développeurs qui commence ce mardi. * TARGET a annoncé mardi son intention de recruter près de 100.000 salariés pour les fêtes de fin d'année et de proposer d'importantes réductions de prix à compter d'octobre. * ROCKET LAB plonge de 15,3% en avant-Bourse après le report d'un lancement de satellites prévu à la fin du troisième trimestre. Le groupe compte revoir ses perspectives pour le trimestre en cours dans les prochains jours. * NORFOLK SOUTHERN a annoncé lundi le lancement d'un programme visant à dédommager les propriétaires de logements situés autour d'East Palestine, dans l'Ohio, qui ont dû vendre leurs biens avec une décote à la suite du déraillement d'un train le 3 février, incident qui avait provoqué le déversement de produits chimiques toxiques dans le secteur. * CVS HEALTH gagne 0,9% en avant-Bourse après la décision d'Evercore ISI de relever son conseil sur le groupe pharmaceutique de "performance en ligne avec le secteur" à "surperformance". * STARBUCKS chute de 4% en avant-Bourse, TD Cowen étant passé sur la valeur de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur" en raison des incertitudes sur la Chine. * DELL TECHNOLOGIES - Daiwa Capital Markets relève son conseil de "neutre" à "surperformance". * DEERE & CO - Evercore ISI abaisse son conseil de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)