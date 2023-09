Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, Truist et contrats à terme) PARIS, 15 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,3% pour le Nasdaq. * FORD MOTOR et GENERAL MOTORS cèdent 1% et 0,4% respectivement en avant-Bourse en raison d'une grève simultanée, à l'appel du syndicat United Auto Workers (UAW), dans plusieurs usines des constructeurs automobiles américains. * APPLE - L'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui avait demandé mardi à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle, se prépare à tester rapidement une mise à jour sur l'iPhone 12 qui permettrait à terme de lever le retrait de commercialisation de l'appareil, a fait savoir vendredi le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot. * NORTHROP GRUMMAN, LOCKHEED MARTIN - La Chine va imposer des sanctions à l'encontre des deux groupes américains de défense et d'aérospatial pour avoir fourni des armes à Taiwan, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères. * APPLIED MATERIALS, LAM RESEARCH et KLA CORP reculent chacun de près 2% en avant-Bourse après une information de Reuters selon laquelle le groupe taïwanais TSMC, premier fabricant mondial de puces, a demandé à ses fournisseurs de retarder la livraison d'équipements de fabrication de puces haut de gamme. * ARM HOLDINGS avance encore de 8,7% en avant-Bourse au lendemain de ses débuts boursiers sur le Nasdaq qui a vu le titre bondir de 25% par rapport au prix indicatif de son IPO. Needham entame par ailleurs le suivi de la valeur à "conserver". * NEUMORA THERAPEUTICS, une société soutenue également par le conglomérat japonais Softbank, maison mère d'Arm, effectue ce vendredi ses débuts boursiers à New York, après avoir levé 250 millions de dollars pour son IPO. * TRUIST perd 1,4% en avant-Bourse après que Piper Sandler a rétrogradé sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)