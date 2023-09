Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec semiconducteurs, Chevron et contrats à terme) PARIS, 14 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones ,de 0,32% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,36% pour le Nasdaq * APPLE, ALPHABET, MICROSOFT et AMAZON avancent de 0,2% à 0,6% en avant-Bourse sur fond de détente sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à deux ans étant passé sous les 5%. * APPLE - La Belgique a déclaré jeudi qu'elle examinerait les risques potentiels pour la santé liés à l'iPhone 12, ce qui laisse entrevoir la possibilité que d'autres pays européens interdisent le modèle après que la France a ordonné l'interdiction de commercialisation en raison d'un problème d'émission d'ondes électromagnétiques supérieure au seuil autorisé. * HP INC recule de 1,2% en avant-Bourse après la cession par Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, de 5,5 millions de titres du fabricant de PC. * ARM HOLDINGS, qui effectue ce jeudi ses débuts boursiers sur le Nasdaq, bénéficie du suivi de la valeur par New Street Research qui est à "acheter" sur le concepteur britannique de puces informatiques, valorisé 54,5 milliards de dollars pour son IPO, la plus importante aux Etats-Unis depuis fin 2021. * NVIDIA, INTEL, ADVANCED MICRO DEVICES , BROADCOM, QUALCOMM et MICRON sont en hausse de 0,6% à 1,2% en avant bourse, en attendant les débuts d'Arm sur le Nasdaq. * CHEVRON - Une panne sur le site de Wheatstone en Australie a temporairement interrompu environ un quart de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) du groupe jeudi, jour où les travailleurs ont intensifié leur mouvement de grève. Un porte-parole de Chevron a déclaré que la cause du problème avait été identifiée et que l'entreprise travaillait à la reprise de la production. * VISA cède 1,3% en avant-Bourse, le groupe de paiement ayant annoncé vouloir soumettre à ses actionnaires une proposition visant à convertir des actions de classe B en classe C ou A, ce qui selon Jefferies pourrait exercer une pression sur le titre en cas de vote favorable. * STARBUCKS abandonne 0,8% dans les transactions hors séance après l'annonce du départ de son directeur général Howard Schultz du conseil d'administration de la chaîne de cafés. * METLIFE - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * PRUDENTIAL FINANCIAL - Jefferies relève sa recommandation de "sous-performance" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)