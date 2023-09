Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, American Airlines et contrats à terme) PARIS, 13 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse de 0,02% et de 0,05% respectivement. * APPLE - La Chine n'a pas interdit à ses fonctionnaires d'utiliser certains smartphones de marque occidentale, dont l'iPhone d'Apple, contrairement à ce qu'ont rapporté plusieurs médias étrangers, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères. * FORD prend 1,8% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant annoncé son intention de doubler la production de son pick-up hybride F-150 en 2024. * GENERAL MOTORS avance de 1,1% en avant-Bourse après l'annonce du suivi de la valeur par UBS dont la recommandation est à "acheter". * AMERICAN AIRLINES a abaissé mercredi ses prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant et des dépenses liées à sa nouvelle convention collective avec le syndicat de pilotes ALPA. * Les constructeurs automobiles chinois cotés à Wall Street LI AUTO, NIO et XPENG reculent de 2,6% à 3,15% en avant-Bourse, la Commission européenne ayant annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur les subventions massives accordées par la Chine à ses fabricants de véhicules électriques, qui leur permettent de casser les prix sur le marché européen. * MODERNA a annoncé mercredi une réduction de la production de son vaccin contre le COVID-19, dont une version mise à jour a été approuvée cette semaine par les autorités américaines, afin de prendre en compte la baisse de la demande et de parvenir plus rapidement à son objectif de marge brute. Le groupe a aussi annoncé que son vaccin antigrippal mRNA-1010 avait atteint son objectif principal dans un essai clinique. L'action gagne 2,5% en avant-Bourse. * SPIRIT AIRLINES a annoncé mercredi avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre afin de tenir compte de l'augmentation des prix du carburant. * MGM RESORTS INTERNATIONAL perd 1% en avant-Bourse après l'annonce mardi soir d'un problème de cybersécurité affectant certains de ses systèmes. * ORACLE - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". * MATCH GROUP - JP Morgan intègre la valeur à sa "focus list". L'action progresse de 3% en avant-Bourse. * MONDELEZ - TD Cowen entame le suivi à "surperformance". * BEYOND MEAT - TD Cowen entame le suivi à "sous-performance". * CAMPBELL SOUP - TD Cowen entame le suivi à "performance en ligne avec le marché". (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)