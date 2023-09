Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Microsoft, Activision Blizzard, Paramount, Acelyrin et contrats à terme) PARIS, 12 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour le Nasdaq: * ORACLE chutait de 9,2% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé lundi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes des analystes après des ventes sur le trimestre précédent déjà en dessous du consensus, dans un contexte de ralentissement des dépenses en matière d'informatique dématérialisée ("cloud"). * MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - L'autorité européenne de la concurrenc a demandé aux rivaux et aux clients de Microsoft s'ils sont affectés par les remedes proposes par le géant technologique américain, visant à obtenir l'approbation du Royaume-Uni pour acquerir d'Activision Blizzard, ont indiqué des sources proches du dossier. Le groupe a proposé le mois dernier de vendre les droits dématérialisés de diffusion en continu de jeux vidéo Activision à Ubisoft Ent une fois l'acquisition réalisée. * APPLE doit dévoiler ce mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 15, un lancement plombé par les préoccupations concernant l'accès au marché chinois et la concurrence qui pèsent sur la première capitalisation boursière au monde. * QUALCOMM reculait de 0,7% en avant-Bourse malgré l'annonce par le groupe de la signature d'un accord pour la fourniture de modems 5G à Apple au moins jusqu'en 2026 alors que l'accord actuel devait expirer à la fin de l'année. * ALPHABET - Google, la filiale d'Alphabet, est poursuivi ce mardi à Washington par le département américain de la Justice pour non-respect des règles de la concurrence dans la recherche en ligne dans un cadre d'un procès très attendu et jugé décisif sur la bataille sur internet. * UNITED PARCEL SERVICE cédait environ 1% en avant-Bourse après des précisions de la directrice générale du groupe, Carol Tomé, sur les coûts liés au nouvel accord salarial signé avec le syndicat des conducteurs Teamsters. * WESTROCK et son concurrent irlandais Smurfit Kappa ont annoncé mardi un accord de fusion pour donner naissance à la plus grande société de papier et d'emballage cotée en Bourse au monde, d'une valeur de près de 20 milliards de dollars. WestRock bondissait de 7% en avant-Bourse. * Le géant mondial du leasing SMBC Aviation Capital a annoncé mardi avoir conclu une commande auprès de BOEING pour 25 appareils 737 MAX au prix catalogue de 3,7 milliards de dollars afin de soutenu ses projets de croissance et de répondre à la demande de ses clients. * NOVAVAX prenait 1,2% dans les transactions hors séance, le laboratoire ayant déclaré anticiper une autorisation prochaine aux Etats-Unis sur les mises à jour de son vaccin contre le COVID-19 dont des "dizaines de millions" de doses ont été produites. * PARAMOUNT progresse de 1,3% en avant-Bourse après que le Wall Street Journal a rapporté que son principal actionnaire, National Amusements, avait conclu un accord de restructuration de la dette avec ses prêteurs. * ACELYRIN perd 57,2% en avant-Bourse alors que son principal médicament expérimental izokibep n'a pas démontré son efficacité dans la réduction des symptômes d'une maladie inflammatoire chronique de la peau. * BLOCK - Berenberg entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 75 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá)