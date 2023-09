Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Qualcomm, RTX et Truist) PARIS, 11 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,76% pour le Nasdaq * TESLA grimpe de 6,3% en avant-Bourse, Morgan Stanley étant passé de "pondération en ligne" à "surpondérer" sur le constructeur automobile en raison du potentiel de son supercalculateur Dojo, destiné à alimenter les modèles d'intelligence artificielle (IA) pour les véhicules autonomes. L'intermédiaire estime qu'il confère à Tesla un "avantage asymétrique" et peut permettre d'accroître la capitalisation boursière du groupe de près de 600 milliards de dollars, soit une hausse potentielle de 76% et un objectif de cours à 400 dollars. * QUALCOMM - Le fabricant de puces a annoncé lundi avoir signé un nouvel accord avec Apple pour fournir des puces 5G au fabricant de l'iPhone jusqu'en 2026 au moins. L'action progresse de 5,4% en avant-Bourse. * META PLATFORMS planche sur un nouveau système d'intelligence artificielle (IA) destiné à être aussi puissant que le modèle le plus avancé proposé par OpenAI, le créateur de ChatGPT, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des sources proches du dossier. L'action Meta avançait de 1,5% en avant-Bourse. * BOEING prenait 1% en avant-Bourse, la Maison blanche ayant annoncé que le constructeur aéronautique était sur le point de signer un accord avec Vietnam Airlines pour une commande de 50 Boeing 737 Max d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. * ALIBABA , dont l'action a reculé de 3% lundi à la Bourse de Hong Kong, pourrait être volatil à New York après l'annonce surprise du départ de l'ancien directeur général du groupe, Daniel Zhang, à la tête de la branche d'informatique dématérialisée ("cloud") qui doit être scindée l'an prochain. Les analystes sont partagés sur l'impact de ce départ, certains estimant qu'il offre au géant chinois du commerce en ligne une occasion de faire "table rase" du passé et d'autres qu'il pourrait peser sur le cours de l'action à court terme. * RTX - L'équipementier aéronautique a déclaré lundi que 600 à 700 turbosoufflantes à engrenages (GTF) équipant des A320neo d'Airbus devront être retirées pour des contrôles de qualité, ce qui entraînera une charge de 3 milliards de dollars au troisième trimestre. * J.M. SMUCKER, le fabricant de beurre de cacahuètes Jif, est sur le point de conclure un accord pour racheter HOSTESS BRANDS, le propriétaire des petits gâteaux Twinkies, pour près de 5 milliards de dollars, ont rapporté dimanche des sources informées du dossier. Hostess Brands bondissait de 6,7% en avant-Bourse. * Truist Financial Corp - La banque américaine prévoit des "réductions importantes" de ses effectifs entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre de l'année prochaine afin de réduire les coûts, a-t-elle révélé lundi dqns un dépôt réglementaire. * GOODYEAR TIRE & RUBBER abandonnait environ 1% dans les transactions hors séance après l'annonce d'un plan de suppression de 1.200 emplois en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. * BRUNSWICK cédait 2,1% en avant-Bourse, J.P.Morgan ayant abaissé son conseil de "surpondérer" à "neutre". * MELROSE INDUSTRIES reculait de 3% en avant-Bourse, RBC Capital Markets ayant abaissé son conseil de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)