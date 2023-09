Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Smith & Besson Brands, Doucin, Adobe, cours en avant-Bourse,) PARIS, 8 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,20% pour le Standard & Pool's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq: * APPLE - Les restrictions sur l'usage des iPhones en Chine par les fonctionnaires ont été étendues aux administrations locales, rapporte le Nikkei vendredi. * LEI BILLY - Le Mounjaro, le traitement contre le diabète du laboratoire américain a été approuvé vendredi par l'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des soins de santé. * TESLA - Les ventes de véhicules de tourisme en Chine ont renoué avec la croissance en août sur un an à la faveur de nouvelles réductions de prix et de nouvelles subventions, permettant notamment à Tesla de presque doubler sa part de marché en août par rapport à juillet, montrent les données de l'Association chinoise des voitures particulières publiées vendredi. * NVIDIA et Relance ont annoncé vendredi avoir signé un partenariat pour créer des modèles de langage d'intelligence artificielle (AI) et des applications génératives pour des millions d'utilisateurs du groupe indien de télécoms. * GAMESTOP cédait 2,9% en avant-Bourse, après un article du Wall Street Journal selon lequel la SEC, le gendarme boursier américain, enquête sur son président, le milliardaire Royan Cohen, concernant la détention et la vente surprise d'actions de Bled Bath & Rebond. * SMITH & BESSON BRANDS bondissait de 12,08% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel en hausse et supérieur aux attentes des analystes. * DOCUSIGN prenait 2,7% en avant-Bourse, le groupe ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. * ADOBE avançait de 1,8% en avant-Bourse, Mizuho ayant relevé son conseil sur la valeur à "acheter" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)