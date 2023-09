Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, fournisseurs d'Apple et Fisker) PARIS, 7 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,79% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,29% pour le Nasdaq: * APPLE cédait encore 2,5% jeudi en avant-Bourse après une clôture dans le rouge (-3,6%) la veille liée à des informations selon lesquelles la Chine a interdit aux fonctionnaires des agences gouvernementales d'utiliser, dans le cadre professionnel, des iPhone. Cette interdiction pourrait être étendue à toutes les sociétés publiques chinoises, selon Bloomberg. SKYWORKS SOLUTIONS, QUALCOMM, QORVO , tous fournisseurs d'Apple, perdent de 2% à 3,1% en avant-Bourse. * TESLA et NVIDIA reculaient respectivement de 1,6% et 1,9% en avant-Bourse dans un contexte de tensions sur les rendements obligataires à la suite de données montrant des pressions inflationnistes persistantes. * Les groupes chinois cotés à Wall Street, ALIBABA, JD.COM ET PINDUODUO refluaient de 2% à 2,9% en avant-Bourse après les chiffres décevants du commerce en Chine, les importations (-7,3%) et les exportations (-8,8%) ayant chuté en août dans un contexte de faible demande. * GAMESTOP prenait 4,8% en avant-Bourse après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, tiré par une forte demande dans les jeux vidéo. * FISKER - La startup de véhicules électriques a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'augmenter la production de son utilitaire Ocean à environ 300 unités par jour au quatrième trimestre, contre environ 180 unités. * AMERICAN EAGLE OUTFITTERS perdait 3,5% dans les transactions hors séance après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre tout juste conforme aux attentes des analystes alors que la valeur a progressé de 70% depuis mai, note un analyste de CFRA Research. * BLACKBERRY chutait de 11,6% en avant-Bourse, le groupe canadien ayant raté les attentes de Wall Street sur son chiffre d'affaires trimestriel, le segment cybersécurité étant notamment à la peine. * CHARGEPOINT HOLDINGS plongeait de 10,5% en avant-Bourse en raison d'une prévision de chiffre d'affaires annuel publiée par le spécialiste de la recharge de véhicules électroniques inférieure aux attentes des analystes. * UIPATH progressait de 4,6% en avant-Bourse, le spécialiste des logiciels d'automatisation ayant relevé son chiffre d'affaires annuel après des résultats trimestriels meilleurs que prévu. * WESTROCK bondissait de 8,2% en avant-Bourse après l'ouverture de discussions en vue d'une fusion entre le spécialiste américain de l'emballage et son concurrent européen Smurfit Kappa. * MCDONALD'S prenait 1% en avant-Bourse après le relèvement de la valeur par Wells Fargo à "surpondérer", l'intermédiaire estimant que le groupe de restauration bénéficiera de produits alimentaires bon marché, d'une innovation dans les menus et de la force numérique. (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)