Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Alaska Air, Southwest Airlines, United Airlines, AerCap, Roku, General Mills et contrats à terme) 6 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,26% pour le Nasdaq : * APPLE, MICRON - La Chine a interdit à ses fonctionnaires d'Etat d'utiliser un iPhone d'Apple ainsi que d'autres modèles de smartphones étrangers au travail, rapporte mercredi le Wall Street Journal (WSJ), citant des sources proches du dossier. * ALASKA AIR, SOUTHWEST AIRLINES, UNITED AIRLINES perdent entre 0,6% et 3,3% en avant-Bourse après que les trois compagnies aériennes ont annoncé une hausse des coûts du carburant au troisième trimestre en raison d'une augmentation des prix du pétrole. * AERCAP - Le plus grand loueur d'avions au monde a accepté de régler une demande d'indemnisation après le refus de la Russie de restituer 17 jets loués à la compagnie aérienne russe Aeroflot, dans le cadre d'un différend portant sur 400 avions bloqués à la suite de l'invasion de l'Ukraine. AerCap a déclaré avoir reçu de la compagnie d'assurance NSK des "indemnités d'assurance en espèces" d'un montant de 645 millions de dollars en règlement intégral des demandes d'indemnisation. L'action gagne environ 5% en avant-Bourse. * ROKU gagne 8,6% en avant-Bourse, la société de streaming vidéo ayant déclaré mercredi qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 10% et limiterait les nouvelles embauches. * ALPHABET - Google a conclu mardi un accord de principe dans le cadre d'un recours collectif alléguant que son Play Store aux Etats-Unis avait enfreint les règles de concurrance en surfacturant les clients, selon un document déposé auprès du tribunal. * AMAZON - La Commission fédérale du commerce des États-Unis pourrait lancer une action en justice dans le courant du mois contre Amazon.com, auquel elle reproche de n'avoir pas offert de concessions pour régler certaines plaintes concernant des pratiques anticoncurrentielles, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources au fait du dossier. * APPLE, AMAZON, META, MICROSOFT , ALPHABET - La Commission européenne a désigné mercredi 22 plateformes appartenant à cinq géants américains du numérique et au chinois ByteDance, en tant que "contrôleurs d'accès" dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, les soumettant ainsi à des règles plus strictes. * GENERAL MILLS - Le fabricant des céréales Cheerios avance de 1,4% en avant-Bourse après avoir réaffirmé ses objectifs financiers pour 2024. * CHEVRON - Le groupe pétrolier et une alliance syndicale tiendront mercredi une dernière série de négociations avant la grève prévue dans deux grandes installations de gaz naturel liquéfié (GNL) en Australie en raison d'un conflit sur les salaires et les conditions de travail. * VERIZON - Verizon Business Network Services, une division du géant américain des télécommunications, a accepté de payer 4,1 millions de dollars pour répondre aux allégations selon lesquelles elle n'aurait pas respecté les normes de cybersécurité requises, a déclaré mardi le département de la Justice. * KROGER, ALBERTSONS - C&S Wholesale Grocers, avec le soutien de SoftBank, est proche d'un accord pour acquérir des magasins que les deux groupes de supermarchés cherchent à vendre pour obtenir les approbations réglementaires pour leur fusion, a déclaré mardi à Reuters une source au fait de la question. * COINBASE - La plateforme d'échanges de crypto-monnaies va lancer une plateforme de prêt d'actifs numériques destinée aux grands investisseurs institutionnels, a déclaré mardi à Reuters un porte-parole de la société. Selon un document réglementaire, Coinbase a levé 57 millions de dollars pour sa nouvelle plateforme. * TELLURIAN gagne 4,4% en avant-Bourse après que la société pétrolière et gazière a signé un accord de fourniture avec Baker Hughes pour son projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis. * GITLAB progresse de 6,2% en avant-Bourse, la plateforme de codage de logiciels ayant affiché un bénéfice surprise pour le deuxième trimestre. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)