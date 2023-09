Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Viper Energy Partners, Arm, NextGen Healthcare, Viatris, American Express, Automatic Data Processing, NetApp) 5 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,24% pour le Nasdaq : * AIRBNB et BLACKSTONE grimpent respectivement de 5,2% et 4,3% en avant Bourse alors que les deux groupes vont faire leur entrée au sein de l'indice S&P-500 . Ils remplaceront LINCOLN NATIONAL et NEWELL BRANDS. * TESLA - Le constructeur automobile a vendu 84.159 véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine en août, soit une hausse de 9,3% par rapport à l'année précédente, ont montré lundi les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). * FORD va repousser d'environ six mois la production en série de son modèle SUV Explorer sur son site de Cologne, afin d'attendre qu'une nouvelle génération de technologie de batterie Volkswagen soit disponible, a déclaré lundi le responsable du groupe pour l'Allemagne. * PDD HOLDINGS, JD.COM, BAIDU, ALIBABA - Les actions d'entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis baissent de 0,9% à 1,7% en avant-Bourse après la publication d'une enquête privée montrant que l'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à son rythme le plus faible en huit mois. * CHEVRON - Des employés du groupe américain en Australie prévoient une grève de deux semaines à partir du 14 septembre sur les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de Gorgon et Wheatstone, a déclaré mardi une alliance syndicale. * QUALCOMM - Le fournisseur américain de semi-conducteurs a déclaré mardi qu'il fournirait des puces aux constructeurs automobiles Mercedes et BMW pour alimenter leurs systèmes d'infodivertissement. * GENMAB, SEAGEN ont dit lundi que l'essai de phase III de leur médicament Tivdak chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique qui reçoivent ou ont reçu un traitement de première ligne a atteint son principal critère d'évaluation de survie globale. * ORACLE gagne 1,6% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation de Barclays à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * VIPER ENERGY PARTNERS a annoncé mardi l'acquisition de certains actifs miniers dans le Bassin permien auprès d'affiliés de Warwick Capital Partners et de GRP Energy Capital dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'environ 1 milliard de dollars. * ARM, propriété de Softbank, souhaite lever jusqu'à 4,87 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis, selon un avis financier publié mardi. * NEXTGEN HEALTHCARE est en hausse de 13% dans les transactions avant l'ouverture, Bloomberg ayant rapporté que la société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers avancés pour acheter le groupe. * VIATRIS - Le fabricant de médicaments est en hausse de 2,6% après la délivrance par la Food and Drug Administration (FDA) américaine d'une autorisation provisoire pour l'utilisation d'un médicament contre le VIH chez les enfants pesant au moins 6 kg. * AMERICAN EXPRESS - RBC relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". * AUTOMATIC DATA PROCESSING - RBC débute le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance en ligne". * NETAPP - Susquehanna relève sa recommandation de "neutre" à "positif". Le titre gagne 2,1% avant l'ouverture. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)