Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Paramount Global, Booking Holdings, 23andme Holding, Aditxt) PARIS, 1er septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq: * DELL TECHNOLOGIES a fait état d'un chiffre d'affaires de 22,93 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre un consensus à 20,85 milliards de dollars. Le groupe gagne 9,2% dans les échanges avant-Bourse. * TESLA a dévoilé vendredi une Model 3 restylée avec une plus grande autonomie en Chine et sur d'autres marchés dont l'Europe, le Moyen-Orient, l'Australie et le Japon, mais a réduit le prix de certains de ses modèles, ce qui pèse sur le titre, en recul de 0,7% avant l'ouverture. * BROADCOM était baisse de 3,24% dans les échanges hors séance, le groupe prévoyant des revenus de 9,27 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre un consensus à 9,28 milliards de dollars. * Le syndicat United Auto Workers (UAW) a annoncé jeudi avoir déposé des plaintes pour pratiques déloyales de travail contre GENERAL MOTORS et Stellantis, estimant qu'ils ont refusé de négocier de bonne foi. * PARAMOUNT GLOBAL perd 0,5% après que Moody's a dégradé la notation de sa dette de premier rang non garantie à BAA3. * Le projet d'acquisition de l'entreprise suédoise ETraveli Group par BOOKING HOLDINGS pour un montant de 1,63 milliard d'euros devrait se heurter au veto des autorités antitrust de l'UE en raison de préoccupations concernant le pouvoir de marché de l'agence de voyage en ligne, ont indiqué vendredi des personnes au fait de la question. * DELTA AIR LINES a déclaré jeudi avoir mis à jour les radioaltimètres de sa flotte d afin de tenir compte des interférences potentielles de la 5G. * LULULEMON ATHLETICA prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 9,51 et 9,57 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 9,44 à 9,51 milliards de dollars. * EOS ENERGY ENTERPRISES - La société de stockage d'énergie est en hausse de 40% avant l'ouverture, après avoir annoncé le lancement d'un projet de 500 millions de dollars soutenu par un engagement conditionnel de 398,6 millions de dollars du Département de l'Energie. * OXFORD INDUSTRIES - Le fabricant de vêtements prévoit des ventes nettes au troisième trimestre entre 320 et 335 millions de dollars, contre un consensus à 352,5 millions de dollars. * SENTINELONE est en hausse de 7% dans les échanges hors séance après avoir relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2024 à 605 millions de dollars, contre des estimations précédentes de 590 millions de dollars à 600 millions de dollars. * MONGODB - La société de recherche de données a fait un bond de 5,9% après la publication d'un bénéfice par action ajusté de 0,93 dollar pour le deuxième trimestre, contre une perte de 0,23 dollar un an plus tôt. * TINGO perd 15,5% avant l'ouverture, Hindenburg maintenant ses positions courtes sur le groupe. * 23ANDME HOLDING progresse de 18.2% après un nouvel agrément de la FDA. * ADITXT perd 50% après avoir annoncé un placement privé. * Les valeurs liées au cannabis progressent avant l'ouverture, soutenues par l'espoir d'une légalisation. CRONOS , TILRAY, CANOPY GROWTH, gagnent entre 1,0% et 11,9% dan les échanges avant-Bourse. * NUTANIX était en hausse de 18,7% après la clôture suite à la publication d'un chiffre d'affaire au quatrième trimestre de 494,2 millions de dollars, contre un consensus à 475,2 millions, et à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 350 millions de dollars. * PAGERDUTY est en baisse de 0,2% dans les échanges hors séance à la suite de la publication d'un chiffre d'affaire en hausse de 19% sur un an, à 107,9 millions de dollars. Baird abaisse par ailleurs sa recommandation à "neutre". * SAMSARA chute de 4,6% après la clôture après la publication d'un chiffre d'affaire en hausse de 43% sur un an au deuxième trimestre, à 219,3 millions de dollars (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)