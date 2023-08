Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, groupes chinois cotés à Wall Street, Palantir Technologies et cours en avant-Bourse) PARIS, 31 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,33% pour le Dow Jones et de 0,10% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,03% * SALESFORCE bondissait de 5,6% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels professionnels ayant fait part d'un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et annoncé un relèvement de sa prévision de ventes pour le trimestre en cours. * MICROSOFT va dissocier sa messagerie Teams de sa suite bureautique Office et faciliter l'intégration des produits concurrents à son logiciel, a déclaré jeudi le groupe, soucieux d'éviter une éventuelle amende de la part de la Commission européenne. * GOLDMAN SACHS - TxB, la division spécialisée dans les transactions bancaires de la banque américaine d'investissement, a renoncé à collaborer avec de nouveaux clients représentant un risque élevé dans le secteur de la fintech après un avertissement de la Fed en ce sens, rapporte jeudi le Financial Times. * TESLA - Le constructeur automobile fait l'objet d'une enquête fédérale aux Etats-Unis sur les performances annoncées en matière d'autonomie de ses véhicules électriques à la suite d'un article de Reuters publié en juillet qui montrait que celles-ci étaient exagérées, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. * VICTORIA'S SECRET abandonnait 6,3% en avant-Bourse en raison de résultats médiocres au deuxième trimestre et de prévisions jugées décevantes pour le trimestre en cours, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses non essentielles dans un contexte d'inflation toujours élevée. * Les groupes chinois cotés à Wall Street PDD HOLDINGS , JD.COM, BAIDU et ALIBABA refluaient de 1,3% à 3,0% après la publication de données montrant une contraction de l'activité manufacturière en août en Chine. * CHEWY - Le distributeur en ligne de nourriture pour animaux domestiques reculait de 1,5% dans les transactions hors séance après la publication d'une prévision de ventes pour le trimestre en cours en dessous des attentes de Wall Street. * PALANTIR TECHNOLOGIES cédait 3,4% en avant-Bourse, Morgan Stanley ayant abaissé son conseil sur la société d'analyse de données de "pondération en ligne" à "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)