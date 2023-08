Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Xpeng, Horizon Therapeutics/Amgen) PARIS, 28 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,21% pour le Nasdaq * 3M bondissait de 5,1% en avant-Bourse à la suite d'une information selon laquelle le conglomérat a signé un accord provisoire de plus de 5,5 milliards de dollars pour mettre fin au contentieux sur les bouchons d'oreille présumés défectueux vendus à l'armée américaine. * Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA, JD.COM et PDD HOLDINGS prenaient de 1% à 1,7% en avant-Bourse après l'annonce par Pékin de nouvelles mesures de soutien à l'économie. * XPENG s'adjugeait 4,7% en avant-Bourse après l'annonce par le constructeur chinois de véhicules électriques du rachat de la division de voitures électriques du géant des VTC Didi dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 744 millions de dollars. * HORIZON THERAPEUTICS prenait 4,9% en avant-Bourse, la FTC (Commission fédérale du commerce) ayant décidé de suspendre à titre provisoire son initiative destinée à bloquer le rachat du laboratoire par AMGEN pour 27,8 milliards de dollars. * DUOLINGO - Raymond James entame le suivi à "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)