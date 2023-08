Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Tapestry, Disney, Ralph Lauren) PARIS, 10 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse pour le Dow Jones , de {1YMcv1;PCTCHNG}%, et en progression de {EScv1;PCTCHNG}% pour le Standard & Poor's 500 et de {NQcv1;PCTCHNG}% pour le Nasdaq: * WALT DISNEY avance de 1,9% avant l'ouverture, la société ayant annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre au-dessus des attentes et dit se focaliser sur les baisses de coût. * TAPESTRY, maison mère de Coach, va acquérir CAPRI , propriétaire des marques Michael Kors et Versace, dans le cadre d'une transaction à 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), ont annoncé les deux groupes américains. * RALPH LAUREN prévoit des ventes pour le trimestre en cours largement inférieures aux attentes, signe que la demande s'essouffle dans le contexte d'un ralentissement plus général des dépenses de luxe aux Etats-Unis. * ALIBABA progresse de 3,8% avant l'ouverture. Le groupe a fait état d'une marge opérationnelle de 18% au premier trimestre. * MANULIFE FINANCIAL a avancé de 3,5% après la clôture, le plus grand assureur du Canada ayant publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, alimenté par de fortes ventes d'assurance en Asie. * KKR - Un accord entre le fonds et le Trésor italien pour une offre sur le réseau de lignes terrestres de Telecom Italia pourrait être conclu prochainement, selon des sources proches du dossier. * LYFT gagne 1,1% avant l'ouverture, le groupe ayant annoncé vouloir développer davantage ses activités publicitaires. * WORLD ACQUISITION a progressé de 8% avant l'ouverture, le SPAC et la société de médias de l'ancien président américain Donald Trump ayant prolongé la date limite de leur fusion de plus de trois mois, jusqu'au 31 décembre. * TRADE DESK baissait de 4,2% après la clôture. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise de technologie publicitaire au trimestre précédent ont augmenté pour atteindre 422,6 millions de dollars, contre 375,2 millions de dollars un an plus tôt. (Rédigé par Corentin Chappron et Laetitia Volga)