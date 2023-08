Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec banques, Rivian/cours et Rocket Lab) PARIS, 9 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices actions signalent une hausse de l'ordre de 0,2% à l'ouverture: * Les BANQUES devraient repartir de l'avant après leur repli la veille lié à la dégradation par l'agence Moody's de la note de plusieurs établissements de petite et moyenne taille. BANK OF AMERICA et CITIGROUP avancent respectivement de 0,3% et de 0,1% en avant-Bourse. * Le réseau de télévision ESPN, propriété de WALT DISNEY et PENN ENTERTAINMENT, propriétaire de casinos, sont convenus de lancer conjointement une activité de paris sportifs sous la marque ESPN Bet dans le cadre d'un accord de deux milliards de dollars, ont-ils annoncé mardi. Dans les transactions avant l'ouverture des marchés, Penn gagnait plus de 13%, Disney 0,8% mais le groupe de jeux et paris DRAFTKINGS perdait 4,2%. * LYFT a indiqué mardi qu'il allait redoubler d'efforts pour pratiquer des prix compétitifs afin de rattraper son rival UBER. La perspective d'une guerre des prix, qui prend le pas sur de solides prévisions de résultats, entraîne un recul de plus de 7% du cours de la société californienne en avant-Bourse. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE prévoit un chiffre d'affaires net inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre mais a confirmé sa prévision annuelle et reste confiant quant à voir un "point d'inflexion significatif" au cours de l'exercice 2025. * RIVIAN AUTOMOTIVE a relevé sa prévision de production annuelle et son directeur général a déclaré que le groupe disposait de suffisamment de liquidité pour tenir jusqu'en 2025. L'action gagne 1,8% en avant-Bourse. * WEWORK a émis mardi des doutes "substantiels" sur sa capacité à poursuivre son activité et a annoncé le départ de trois membres de son conseil d'administration, faisant chuter son action de 16,8% dans les échanges en avant-Bourse. * ROCKET LAB progresse de 7% en avant-Bourse alors que la société spatiale a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, à 62,05 millions de dollars. * ELI LILLY - Jefferies relève son recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)