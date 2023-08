Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Fedex, AMC, Ringcentraln Novavax, Datadog, Echostar, ADT, Under armour) PARIS, 8 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en recul d'environ 0,5%: * Les cours des banques reculent après que l'agence Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs établissements de petite et moyenne taille et prévenu qu'elle pourrait dégrader celle de banques de plus grande envergure. BANK OF AMERICA , CITIGROUP et GOLDMAN SACHS baissent d'entre 0,6% et 0,8% avant l'ouverture. BANK OF NEW YORK MELLON perd de son côté 1,4%, Moody's ayant placé la notation de crédit de la banque en perspective négative. * UPS a abaissé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023, en raison du ralentissement de la demande et des répercussions d'un accord salarial afin d'éviter une grève d'ampleur. Le géant américain de la livraison perdait 6,6% dans les échanges en avant-Bourse. FEDEX est en baisse de 1,3% après les résultats d'UPS. * ELI LILLY prenait 4% en avant-Bourse dans le sillage du danois Novo Nordisk qui bondit de 10% après que son médicament contre l'obésité Wegovy a montré dans une étude de stade avancé une réduction de 20% du risque de problèmes cardiovasculaires majeurs chez les personnes en surpoids ou obèses avec des antécédents de maladie cardiaque. * PALANTIR TECHNOLOGIES avance de 2% avant l'ouverture, après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et annoncé un programme de rachat d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT baissait de 2% après la clôture après avoir lancé son émission d'un milliard de dollars d'actions. * Les actions des compagnies pétrolières et gazières sont en baisse avant l'ouverture avec la baisse des prix du brut. EXXON MOBIL perd 1%, OCCIDENTAL PETROLEUM et DEVON ENERGY baissent respectivement de 1,2% et 1,7%. * Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés chinoises chutent après que les chiffres d'importations et d'exportations de juillet ont déçu. Les groupes de commerce électronique ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO perdent de 1,5% à 2,4% avant l'ouverture. Les groupes de véhicules électriques NIO et XPENG perdent entre 2,6% et 3%. * AMC ENTERTAINMENT progresse de 3,3% avant l'ouverture, après avoir publié ses résultats au second trimestre. * RINGCENTRAL est en baisse de 12,4% avant l'ouverture après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe a par ailleurs annoncé que son PDG serait remplacé. * DISH NETWORK est en hausse de 1,2% avant l'ouverture, alors que le groupe serait près de finaliser sa fusion avec ECHOSTAR. L'action d'ECHOSTAR a été suspendue. * NOVAVAX avance de 24,8% avant l'ouverture après avoir publié ses résultats au deuxième trimestre. * ADT avance de 1,8% avant l'ouverture après avoir publié ses résultats au deuxième trimestre. * UNDER ARMOUR avance de 1,9% avant l'ouverture après avoir publié ses résultats au deuxième trimestre. * COTERRA ENERGY recule de 2,9% avant l'ouverture après une baisse de ses profits au deuxième trimestre. * DATADOG recule de 15% avant l'ouverture après avoir publié ses résultats au deuxième trimestre. * FLAVORS & FRAGRANCES chutait de 20% après la clôture lundi, la société ayant revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour le deuxième trimestre consécutif. * LUCID a maintenu son objectif de production annuelle lundi, ce qui a entraîné une hausse d'environ 4% de son cours après la clôture. * ALTERYX chute de 21,37% après avoir abaissé ses objectifs sur l'année et fait état d'une perte au troisième trimestre. * Le titre coté à New York de LI AUTO est en baisse de 1,8% avant l'ouverture après la publication des résultats du groupe au second trimestre. * BEYOND MEAT est en baisse de 14,3% avant l'ouverture après que l'entreprise a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. * LOWE - Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". Le titre perd 1,1% avant l'ouverture. * HOME DEPOT - Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". Le titre perd 1,4% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron)