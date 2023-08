Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Intercontinental Exchange, Black Knight, Sovos Brands, Camping World, Viatris, Tyson Foods, Elanco Animal Health, Cloudflare, Rocket Companies, Wayfair, Campbell Soup, NuScale Power) PARIS, 7 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq: * BERKSHIRE HATHAWAY a fait état samedi d'un résultat trimestriel record, tandis que les gains réalisés sur les actions ont permis de dégager un bénéfice global de près de 36 milliards de dollars. L'action est en hausse de 1,5% avant l'ouverture. * ICAHN ENTERPRISES a déclaré vendredi avoir été contactée par la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, qui recherche des informations sur la société. L'action a baissé de 3,3% après la clôture. * KKR prévoit de lancer une offre publique d'achat pour toutes les actions cotées de l'entreprise allemande de technologie spatiale OHB, selon cette dernière, soit un investissement de jusqu'à 338 millions d'euros. * YELLOW a chuté de 25% avant l'ouverture après que la société de transport routier s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. * Les résultats trimestriels de PARAMOUNT GLOBAL sont attendus lundi. * BIONTECH - L'action cotée aux Etats-Unis trébuche de 2,5% avant l'ouverture après les résultats du groupe. * INTERCONTINENTAL EXCHANGE et BLACK KNIGHT ont déclaré que la plainte contre leur projet de fusion de 11,7 milliards de dollars serait rejetée. Black Knight est en hausse de 3,7% avant l'ouverture, tandis que ICE est en baisse de 2,6%. * SOVOS BRANDS bondit de 25% à 22,52 dollars avant l'ouverture, CAMPBELL SOUP ayant accepté d'acquérir SOVO pour 2,33 milliards de dollars, soit 23 dollars par action. * CAMPING WORLD est en hausse de 3,9% avant l'ouverture, la société s'apprêtant à acheter le groupe RV Arizona Consignment Specialists. * VIATRIS a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre lundi, ce qui a fait grimper l'action de 2% avant l'ouverture. * TYSON FOODS est en baisse de 6% avant l'ouverture, après la publication de résultats trimestriels ayant déçu le consensus. * ELANCO ANIMAL HEALTH est en hausse de 5,6% avant l'ouverture, suite à la révision à la hausse de ses perspectives annuelles. * NUSCALE POWER gagne 1,1% avant l'ouverture après avoir nommé un nouveau directeur financier. * CLOUDFLARE - Guggenheim abaisse sa recommandation de "neutre" à "vendre". L'action perd 2,8% avant l'ouverture. * ROCKET COMPANIES - KBW relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". Le titre progresse de 1,1% avant l'ouverture. * WAYFAIR - UBS relève sa recommandation de "neutre" à "achat". Le titre prend 2,9% avant l'ouverture. * SOUTHWEST AIRLINES - Redburn abaisse sa recommandation à "vendre". Le titre perd 1% avant l'ouverture. * AMERICAN AIRLINES - Redburn abaisse sa recommandation à "neutre". Le titre perd 1,1% avant l'ouverture. * UNITED AIRLINES - Redburn relève sa recommandation à "acheter". Le titre gagne 1,9% avant l'ouverture. * MONSTER BEVERAGE - Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer". * ROCKET COMPANIES - KBW relève sa recommandation de "sousperformer" à "performance en ligne". * HERCULES CAPITAL - KBW relève sa recommandation de "sousperformer" à "performance en ligne". (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)