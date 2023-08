Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Moderna, Hasbro, Regeneron, précisions sur Qualcomm, cours en avant-Bourse) PARIS, 3 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq * QUALCOMM a annoncé mercredi anticiper des ventes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Le groupe prévoit en outre de supprimer des emplois au regard de la faiblesse de la demande dans les smartphones sur fond de ralentissement de la croissance économique mondiale. L'action Qualcomm chutait de 8,4% en avant-Bourse, tandis que dans son sillage NVIDIA et INTEL perdaient chacun 0,5%. * PAYPAL HOLDINGS reculait de 7,8% en avant-Bourse, les investisseurs étant déçus par la marge d'exploitation trimestrielle du groupe de paiement, alors même que les dirigeants ont déclaré s'attendre à une amélioration vers la fin de l'année. * APPLE, AMAZON, AIRBNB, COINBASE , AMGEN, METLIFE doivent publier ce jeudi leurs résultats trimestriels respectifs après la clôture de Wall Street. * TESLA a vendu en juillet 64.285 véhicules électriques produits en Chine, soit une baisse de 31% par rapport à juin, montrent jeudi les données de la fédération chinoise du secteur (CPCA). * MODERNA progressait de 3,3%, le laboratoire ayant relevé sa prévision annuelle de ventes de vaccin contre le COVID-19 à un montant pouvant atteindre 8 milliards de dollars. * REGENERON PHARMACEUTICALS prenait 2,5% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, tiré par une forte demande pour le Dupixent, son traitement de l'eczéma. * HASBRO gagnait 2,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre au-dessus des attentes. Le groupe va également céder sa filiale eOne de films et de studios à Lionsgate Entertainment pour environ 500 millions de dollars. * ROBINHOOD MARKETS a annoncé mercredi une hausse de ses revenus au deuxième trimestre, mais une baisse du nombre d'utilisateurs mensuels actifs. L'action se tassait de 4% dans les transactions hors séance. * OCCIDENTAL PETROLEUM a relevé mercredi de 1% sa prévision de production pour l'ensemble de l'année, mais le groupe a publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes sur fond de baisse des prix du pétrole et du gaz et de dépréciation de certains actifs. * DOORDASH a de nouveau relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel d'exploitation après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu à la faveur d'une hausse des commandes, ce qui fait bondir l'action de 5,2% en avant-Bourse. * ETSY chutait de 9% en avant-Bourse après la publication par la plate-forme de ventes en ligne d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché sur fond de baisse de la demande. * ALBEMARLE, premier producteur mondial de lithium, prenait 5% en avant-Bourse après le relèvement de sa bénéfice ajusté annuel (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)