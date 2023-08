Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats Uber, Caterpillar, Pfizer, Merck, cours en avant-Bourse) PARIS, 1er août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour le Nasdaq CATERPILLAR a averti mardi d'une baisse de ses ventes et de sa marge au troisième trimestre, alimentant les inquiétudes sur un pic passé de la demande en équipements de construction. * PFIZER a fait état mardi d'un recul de 54%, plus fort que prévu, de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le groupe pharmaceutique faisant face à la baisse de la demande pour ses produits liés au COVID-19. L'action cédait 1% en avant-Bourse. * MERCK & CO a fait état mardi de ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre et a relevé sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'année, en raison de la forte demande pour ses deux produits les plus vendus, le Keytruda et le Gardasil. L'action prenait 1,4% en avant-Bourse. * MARRIOTT INTERNATIONAL a relevé mardi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, le groupe hôtelier misant sur la reprise de la demande de voyages pour accroître son bénéfice. * UBER bondissait de 5,4% en avant-Bourse, le groupe anticipant un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieur au consensus de Refinitiv. * WESTERN DIGITAL reculait de 2% dans les transactions hors séance après la publication lundi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe prévoit en outre une perte nette plus importante que prévu sur le trimestre en cours en raison d'une faible demande. * BLACKROCK et le groupe de services financiers MSCI sont sous le coup d'une enquête d'une commission du Congrès américain pour avoir facilité des investissements en Chine, rapporte mardi le Wall Street Journal. * META PLATFORMS s'apprête à lancer en septembre plusieurs robots conversationnels (chatbots) équipés d'une intelligence artificielle (IA) et capables de disposer de différentes personnalités afin de fidéliser davantage ses utilisateurs, rapporte mardi le Financial Times. * DIAMONDBACK ENERGY perdait 1,9% dans les transactions hors séance, le producteur de pétrole et de gaz de schiste ayant publié lundi soir un bénéfice au deuxième trimestre en dessous des attentes de Wall Street. * ALBEMARLE, premier producteur mondial de lithium, va prendre une participation de 5% dans le groupe minier Patriot Battery Metals pour 109 millions de dollars canadiens (74,95 millions d'euros), a annoncé ce dernier. * TAPESTRY, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS et GAP - Barclays relève son conseil de "pondération en ligne" à "surpondérer". * PACWEST BANCORP - D.A. Davidson relève son conseil de "neutre" à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)