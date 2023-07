Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Ford, Chevron, Adobe, UPS, Salesforce, Southwest Airlines, Carvana, CSX, Wayfair) 31 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones, de 0,13%, contre 0,09% pour le Standard & Poor's 500. Le Nasdaq est attendu stable : * ALPHABET - Le gendarme italien de la concurrence a déclaré lundi avoir accepté les engagements proposés par Google, le moteur de recherche d'Alphabet, pour mettre fin à une affaire concernant l'abus présumé de position dominante du géant de la technologie sur le marché de la portabilité des données des utilisateurs. * TESLA - Le constructeur automobile américain s'apprête à réduire de 6% à 11,9% les prix de plusieurs de ses véhicules Model 3 et Model Y à Hong Kong à partir du 4 août, a rapporté lundi le Hong Kong Economic Times. * DISNEY - Un juge de Floride a débouté vendredi la demande de Walt Disney de rejeter un procès intenté par conseil de surveillance de l'État américain, une décision qui pourrait rendre plus difficile pour le géant du divertissement de poursuivre son propre procès contre le gouverneur républicain Ron DeSantis dans le cadre d'une querelle qui dure depuis un an. * LIVE NATION - Le département américain de la Justice (DoJ) pourrait intenter une action anticoncurrentielle contre l'organisateur américain de concerts et sa filiale Ticketmaster d'ici la fin de l'année, a rapporté Politico vendredi, citant trois personnes ayant connaissance de l'affaire. * WALMART - Le géant des supermarchés a payé 1,4 milliard de dollars pour racheter la participation du fonds spéculatif Tiger Global dans sa société indienne de commerce électronique Flipkart et a également acquis la participation restante de 1% d'Accel dans le groupe, a rapporté le Wall Street. * YELLOW CORP - Le groupe américain de transport routier a mis fin à ses activités et va se déclarer en faillite après avoir échoué à se réorganiser et à refinancer une dette de plus d'un milliard de dollars, a annoncé dimanche le syndicat des conducteurs routiers Teamsters. * COINBASE - La Securities and Exchange Commission (SEC) avait demandé à Coinbase d'arrêter les transactions sur toutes les crypto-monnaies à l'exception du bitcoin avant de poursuivre la plateforme de crypto-monnaies en juin, a rapporté lundi le Financial Times, citant le directeur général du groupe, Brian Armstrong. *JOHNSON & JOHNSON - Un juge américain a rejeté vendredi la deuxième tentative du groupe américain d'utiliser la faillite comme moyen de résoudre des dizaines de milliers de procès concernant ses produits à base de talc, mettant ainsi en péril une proposition de règlement de 8,9 milliards de dollars qui empêcherait le dépôt de nouvelles plaintes. Selon le juge, les poursuites relatives au talc n'ont pas mis l'entreprise dans une situation de "détresse financière" immédiate. * SIGMA LITHIUM travaille avec Bank of America pour coordonner les discussions avec les parties intéressées par son acquisition, a déclaré vendredi à Reuters le directeur général de l'entreprise minière. * FORD - Jefferies abaisse sa recommandation de "conserver" à "sousperformer". Le titre perd 1% avant l'ouverture. *CHEVRON - Goldman Sachs relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". Le titre gagne 1,5% avant l'ouverture. * ADOBE - Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer". Le titre gagne 2,5% avant l'ouverture. * UPS - Credit Suisse "conserver" à "sousperformer". Le titre perd 1,5% avant l'ouverture. * SALESFORCE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne". Le titre perd 2% avant l'ouverture. * SOUTHWEST AIRLINES - Bernstein abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". Le titre perd 1% avant l'ouverture. * CARVANA - Jefferies abaisse sa recommandation de "conserver" à "sousperformer". * CSX - RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne avec le secteur". Le titre perd 3,6% avant l'ouverture. * WAYFAIR - Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer". Le titre gagne 6% avant l'ouverture. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)