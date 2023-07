Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Exxon Mobil, Chevron, Coursera, Madison Square Garden Sports, Colgate-Palmolive, Palantir) PARIS, 28 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones, de 0,20%, et en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,85% pour le Nasdaq: * INTEL a enregistré jeudi un bénéfice trimestriel surprise, et a prévu un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street. L'action a augmenté d'environ 6% après la clôture, et a entraîné dans sa hausse l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. MARVELL TECHNOLOGY , QUALCOMM, ADVANCED MICRO DEVICES, NVIDIA, MICRON TECHNOLOGY, progressent d'entre 0,9% et 1,5% avant l'ouverture. * EXXON MOBIL a fait état d'une chute de 56% de ses bénéfices au deuxième trimestre sur un an, en ligne avec le consensus, pénalisé par une baisse des prix de l'énergie. * CHEVRON perd 2,9% avant l'ouverture, le groupe ayant annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaire au dernier trimestre et une baisse de sa production sur l'année. * PROCTER & GAMBLE a publié des résultats trimestriels supérieurs au consensus vendredi, poussant l'action en hausse de 1,5% avant l'ouverture. * FORD MOTOR a présenté jeudi un changement important dans sa stratégie, ralentissant notamment la croissance de la production de ses véhicules électriques. L'action perd plus de 1% avant l'ouverture. * MONDELEZ INTERNATIONAL a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois cette année, aidé par une demande robuste pour les snacks, malgré la hausse des prix. * Les actions chinoises cotées aux Etats-Unis (ADR) progressent, soutenues par l'espoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Les groupes de commerce électronique ALIBABA GROUP, JD.COM et PINDUODUO progressent de 2,8% à 3,6% avant l'ouverture. * FIRST SOLAR a annoncé jeudi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023 et prévoit d'investir 1,1 milliard de dollars dans une usine aux Etats-Unis. * ENPHASE ENERGY est en baisse de 12,5% après la clôture, la société prévoyant des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street en raison d'une faible demande aux États-Unis. SOLAREDGE TECHNOLOGIES perd 5,8% dans le sillage d'Enphase avant l'ouverture. * LIVE NATION ENTERTAINMENT a battu les estimations de Wall Street avec son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi. * ROKU a prévu un chiffre d'affaires en hausse pour le troisième trimestre et a publié des résultats supérieurs au consensus au deuxième trimestre. L'action prenait 9% après la clôture. * KLA a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs au consensus jeudi. L'action gagnait 3% après la clôture. * COURSERA progresse de 15,8% avant l'ouverture, après que ses prévisions de bénéfices pour 2023 ont dépassé les estimations. * MADISON SQUARE GARDEN SPORTS progresse de 5% avant l'ouverture, le titre rejoignant l'indice S&P Smallcap. * VERISIGN a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre jeudi, l'action baissant toutefois d'environ 2% après la clôture en raison d'un ralentissement de la croissance de la demande. * JUNIPER NETWORKS reculait de 6% après la clôture, ses revenus pour le troisième trimestre étant inférieurs aux estimations. * T-MOBILE US a fait état de nouveaux abonnements supérieurs au consensus jeudi, bien que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ait chuté. * GAMESTOP a annoncé le départ de sa directrice financière Diana Saadeh-Jajeh le 11 août, ce qui a fait chuter le titre de près de 0,5% avant l'ouverture. * PALANTIR TECHNOLOGIES gagne 3% avant l'ouverture, Wedbush débutant le suivi de la valeur et recommandant "surperformer". * Les résultats trimestriels de COLGATE-PALMOLIVE, sont notamment attendus vendredi. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)