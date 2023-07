Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Mcdonald's, Seagate Technology, Honeywell International, Harley-Davidson, cours en avant-Bourse) PARIS, 27 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,66% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,29% pour le Nasdaq: * META PLATFORMS a fait part mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieure aux attentes. L'action Meta prenait 7,5% dans les échanges avant-Bourse. * NETFLIX restructure son partenariat publicitaire avec MICROSOFT pour ses formules d'abonnement les moins chères, a rapporté le Wall Street Journal jeudi. Netflix est en hausse de 1,0% avant l'ouverture. * LAM RESEARCH prévoit des revenus au troisième trimestre de 3,4 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, supérieurs aux attentes, selon les données de Refinitiv. L'action a augmenté d'environ 2% après la clôture, et a entraîné dans sa hausse l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. INTEL, BROADCOM, MARVELL TECHNOLOGY, QUALCOMM, ADVANCED MICRO DEVICES , NVIDIA, MICRON TECHNOLOGY, APPLIED MATERIALS, progressent d'entre 1,2% et 3,6% avant l'ouverture. * EBAY a annoncé jeudi prévoir un bénéfice au troisième trimestre inférieur au consensus, les dépenses du groupe ayant augmenté, ce qui a fait baisser l'action de 4,8% avant l'ouverture. * 3M perd 1% avant l'ouverture de la séance, plusieurs Etats américains souhaitant réviser le jugement lié aux polluants éternels, et pour lequel l'entreprise doit verser 10,3 milliards de dollars. * MCDONALD'S gagne 2,2% en avant-Bourse, la chaîne de restauration rapide ayant dépassé les attentes au niveau des ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL a affiché un chiffre d'affaire inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, faisant chuter les actions de la société de près de 9% dans les échanges après-Bourse. * MATTEL a enregistré une forte performance en juillet suite au film "Barbie", et a affiché un bénéfice surprise au deuxième trimestre. Cependant, l'action a baissé de 1,8% après la clôture, la société constatant que les consommateurs reportaient leurs achats. * SEAGATE TECHNOLOGY recule de 2,5% en avant-Bourse après l'annonce d'une perte nette sur le trimestre clos en juin contre un bénéfice un an plus tôt. * HONEYWELL INTERNATIONAL - Le conglomérat industriel a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a légèrement relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à de solides performances dans l'aéronautique. Le chiffre d'affaires trimestriel est cependant ressorti sous les attentes. L'action recule de 1,5% en avant-Bourse. * Les régulateurs américains devraient proposer plus tard dans la journée de jeudi une règle qui pourrait augmenter de manière significative les exigences en matière de capital pour les GRANDES BANQUES, les forçant à réduire les coûts et à conserver des bénéfices afin de se prémunir contre des pertes potentielles. * WESTERN UNION a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel par action après un deuxième trimestre positif, ce qui fait grimper l'action d'environ 4% dans les transactions hors séance. * HARLEY-DAVIDSON a fait état d'une baisse de 17,5% de son bénéfice au deuxième trimestre en raison d'une suspension temporaire de sa production en juin dans l'usine de York, en Pennsylvanie, qui a grevé ses livraisons de motos. * XPENG - Volkswagen va s'associer à l'entreprise chinoise de véhicules électriques pour construire de nouveaux modèles, a-t-elle déclaré mercredi, et y investira environ 700 millions de dollars. L'action de Xpeng cotée aux Etats-Unis bondit de 26,7% avant l'ouverture. * RAYMOND JAMES FINANCIAL a fait état mercredi d'un bénéfice de 1,85 dollar par action, sous le consensus à 2,16 dollars par action, selon Refinitiv. * TERADYNE a progressé mercredi de 1,8% après la clôture, ses prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre allant de 650 à 710 millions de dollars étant supérieures au consensus de 671,5 millions de dollars, selon Refinitiv. * ROYAL CARIBBEAN est en hausse de 1,1% en avant-Bourse, en amont de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. * PTC s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 540 et 570 millions de dollars au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes (572,9 millions de dollars). * O'REILLY AUTOMOTIVE a nommé mercredi un successeur à son PDG actuel et a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices et de ventes annuelles. L'action reculait néanmoins de 2,7% dans les échanges avant-Bourse. * EDWARDS LIFESCIENCES a relevé mercredi ses prévisions annuelles de bénéfice, mais fait état d'une croissance plus lente du chiffre d'affaires de sa division de valves cardiaques artificielles. * Les résultats d'INTEL, MASTERCARD, FORD MOTOR et T-MOBILE US sont notamment attendus jeudi. * VIRTU FINANCIAL - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)