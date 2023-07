Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Boeing, Western Alliance Bancorp, Coca-Cola, At&T, General Dynamics, Moderna, CME Group, Thermo Fisher Scientific, Microstrategy, RTX.) PARIS, 26 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones, de 0,20%, et en recul de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq : * AMAZON.COM recule de 2% avant l'ouverture, Politico ayant rapporté que l'autorité américaine de la concurrence finalisait son action en justice contre le groupe, une décision qui pourrait scinder l'entreprise. * ALPHABET a fait état d'un bénéfice net de 1,44 dollar par action au deuxième trimestre, contre un consensus à 1,34 dollar par action, selon les données de Refinitiv. Le titre prenait 6,8% dans la échanges après-Bourse. * MICROSOFT a annoncé mardi un chiffre d'affaires en augmentation à 56,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos en juin, le consensus tablant sur 55,5 milliards de dollars, selon Refinitiv. L'action était en baisse de 1,5% après la clôture, les dépenses liées à l'intelligence artificielle étant plus importantes que les revenus associés. * VISA a annoncé mardi des résultats annuels conformes aux estimations de Wall Street, les dirigeants cherchant à apaiser les craintes d'un ralentissement des dépenses de ses clients avoir fait état de sa plus faible augmentation de bénéfice trimestriel en plus de deux ans. Les revenus des transactions internationales de Visa ont augmenté de 14%, contre un consensus à 18%. * META PLATFORMS est en hausse de 1,9% avant l'ouverture, la division "cloud computing" d'Alibaba ayant déclaré qu'elle soutiendrait le modèle d'intelligence artificielle de META, Llama, permettant à ses utilisateurs commerciaux chinois de développer des programmes à partir du modèle. * WELLS FARGO a déclaré mardi que son conseil d'administration avait autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars. L'action progressait de 1% après la clôture. * BOEING a réitéré son intention de générer un flux de trésorerie disponible de 3 à 5 milliards de dollars cette année, ainsi que de livrer au moins 400 monocouloirs 737 et 70 787 Dreamliners en 2023. L'action gagnait 2,6% avant l'ouverture. * BANC OF CALIFORNIA et PACWEST BANCORP vont fusionner pour créer une banque dotée de 36 milliards de dollars d'actifs, ont annoncé les sociétés mardi. Les prêteurs lèveront 400 millions de dollars de fonds propres auprès d'investisseurs, et seront conseillés par Warburg Pincus et Centerbridge Partners. La nouvelle banque totalisera 25,3 milliards de dollars de prêts et plus de 70 succursales en Californie. L'action de BANC OF CALIFORNIA se hausse de 14,1% avant l'ouverture, celle de PACWEST avance de 35%. WESTERN ALLIANCE BANCORP est en hausse de 6,5% avant l'ouverture. * SNAP chute de 16,5% après la clôture, la société ayant prévu des revenus pour le troisième trimestre entre 1,07 milliard et 1,13 milliard de dollars, par rapport aux estimations de 1,13 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv. * DISH NETWORK est en hausse de 9,7% avant l'ouverture, Bloomberg rapportant que le groupe commencera à vendre son service sans fil haut de gamme sur AMAZON.COM plus tard cette semaine. * TEXAS INSTRUMENTS a annoncé prévoir un bénéfice par action au troisième trimestre dans une fourchette de 1,68 à 1,92 dollars, en deçà des attentes de 1,91 dollars par action mardi. Le titre reculait d'environ 4% après la clôture. * ROBERT HALF cédait 12,7% après la clôture, la société ayant annoncé des revenus trimestriels de 1,64 milliard de dollars contre des prévisions de 1,69 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv. * Les résultats trimestriels de META sont attendus après la clôture mercredi. * COCA-COLA gagne 1,2% avant l'ouverture après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, misant sur une hausse des prix et une demande soutenue de sodas. * AT&T a progressé de 2% avant l'ouverture, le fournisseur de services de télécommunications ayant largement dépassé les estimations de flux de trésorerie disponible pour le deuxième trimestre. * GENERAL DYNAMICS a progressé de 1,37% avant l'ouverture, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ayant augmenté de 10,5% en glissement annuel pour atteindre 10,15 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars. * MODERNA augmente de 1,08% avant l'ouverture, alors que la société, avec son partenaire MERCK, a commencé une étude de stade avancé pour évaluer son vaccin expérimental contre le cancer basé sur l'ARN messager. * CME GROUP a fait état d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 1,4 milliard de dollars. * THERMO FISHER SCIENTIFIC a chuté de 6,7%, le fabricant d'équipements médicaux ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. * MICROSTRATEGY - TD Cowen initie la couverture de la valeur et recommande "surperformer". * RTX - Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "ponderation en ligne". * TARGET perd 1,5% avant l'ouverture après que Raymond James a abaissé sa recommandation d'"achat" à "performance en ligne avec le marché". 