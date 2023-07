Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Goldman Sachs, Biogen, Alaska Air, Verizon, Invesco, Delta Air Lines, American Airlines, Jetblue Airways, Southwest Airlines) PARIS, 25 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, et en hausse de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq: * GM est en hausse de 2,9% avant-Bourse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'année fiscale, déclarant s'attendre à un bénéfice net annuel de 9,3 à 10,7 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,4 à 9,9 milliards de dollars. * GENERAL ELECTRIC a relevé son objectif de bénéfice ajusté par action pour 2023 de 2,10 à 2,30 dollars, contre une précédente prévision de 1,70 à 2,00 dollars. Le titre est en hausse de 4,8% avant l'ouverture. * BIOGEN a déclaré mardi prévoir de supprimer environ 1.000 emplois, environ 11% de ses effectifs, dans le cadre d'un nouveau programme de réduction des coûts visant à renouer avec la croissance. Les actions de la société ont augmenté de 1,2% dans les échanges avant-Bourse, le groupe ayant également déclaré que la société avait gagné 4,02 dollars par action sur une base ajustée, par rapport aux estimations de 3,77 dollars au deuxième trimestre. * ALASKA AIR chute de 4,59% dans les échanges avant-Bourse, la société prévoyant une croissance de son chiffre d'affaires total de 8 à 10% pour 2023, contre une augmentation de 11,13% estimée par les analystes. DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES, JETBLUE AIRWAYS, SOUTHWEST AIRLINES sont en baisse de 1,2% à 4,8% dans le sillage des annonces d'Alaska Air. * VERIZON est en hausse de 2,8% avant l'ouverture, la société ayant fait état de 8.000 nouveaux abonnés nets, par rapport aux estimations d'une perte de 11.000 abonnés. La société a également annoncé un bénéfice ajusté de 1,21 dollar par action, supérieur aux estimations de 1,16 dollar par action. * INVESCO chute de 1,28% en pré-marché alors que la société annonce un bénéfice ajusté par action de 0,31 dollar, contre un consensus à 0,39 dollar au deuxième trimestre. * 3M a fait état mardi d'une perte trimestrielle de 12,35 dollars par action pour le deuxième trimestre, contre un bénéfice de 0,14 dollar un an plus tôt, après une amende de 10,3 milliards de dollars liée aux "polluants éternels". * VISA, TEXAS INSTRUMENTS, doivent publier leurs résultats mardi. Les résultats d'ALPHABET et MICROSOFT sont attendus après la clôture. * XEROX gagne 3,0% avant l'ouverture après que les bénéfices du 2ème trimestre ont dépassé les estimations. * DOW est en baisse de 2,9% en pré-marché après avoir fait état d'une baisse de ses bénéfices au 2ème trimestre. Les ventes nettes au cours du trimestre ont chuté de 15,7 milliards de dollars à 11,4 milliards de dollars en raison du ralentissement de l'activité, a déclaré la société. * SPOTIFY TECHNOLOGY perd 5,21% dans les échanges avant-Bourse, après que la plateforme de streaming musical a augmenté ses tarifs en amont de ses résultats trimestriels, mardi. * ADOBE - L'offre de rachat à 20 milliards de dollars de la plateforme dématérialisée de Figma fera l'objet d'une enquête antitrust de l'UE, selon des sources proches du dossier. * WHIRLPOOL a fait état d'une baisse de 29,5% de son bénéfice trimestriel lundi, l'inflation persistante ayant pesé sur la demande en électroménager. * Les actions chinoises cotées aux Etats-Unis (ADR) progressent, soutenues par le soutien à l'économie promis par les dirigeants du pays. Les groupes de commerce électronique ALIBABA GROUP, JD.COM et PINDUODUO progressent de 1,6% à 3,1% avant l'ouverture. Les entreprises de véhicules électriques LI AUTO, NIO et XPENG gagnent entre 1,1% et 3,7%. * CADENCE DESIGN SYSTEMS a fait état lundi de prévisions pour le trimestre en cours au point médian légèrement inférieur aux estimations des analystes de Wall Street, ce qui a fait chuter le cours de 4,4% après Bourse. * NXP SEMICONDUCTORS prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour son troisième trimestre, entre 3,3 et 3,5 milliards de dollars, contre un consensus à 3,31 milliards de dollars. * WALMART - Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer". Le titre gagne 1,3% dans les échanges avant-Bourse. * GOLDMAN SACHS - Citi abaisse sa recommandation à "neutre". Le titre perd 0,6% avant l'ouverture. * WARNER MUSIC GROUP - TD Cowen initie le suivi de la valeur et recommande "surperformer". * HUNTINGTON BANCSHARES - JP Morgan relève sa recommandation de "sousperformer" à "neutre". * KODIAK SCIENCES - JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sousperformer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)