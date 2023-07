Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Kodiak Sciences, Moderna, Zions Bancorporation, Kodiak Gas Services) PARIS, 24 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, et en progression de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq: * CHEVRON - Le bénéfice net au deuxième trimestre a dépassé les estimations de Wall Street, a déclaré la société dimanche, avec 6 milliards de dollars, soit un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action, contre un consensus à 2,97 dollars par action. Les résultats complets seront publiés vendredi. * WARNER BROS et MATTEL gagnent respectivement 1,2% et 1,5% en pré-marché, "Barbie" ayant battu le record de spectateurs à l'ouverture aux Etats-Unis en 2023. * AMC ENTERTAINMENT bondit de 64,8% après avoir annoncé dimanche le dépôt d'une requête révisée pour un plan de conversion d'actions. La requête révisée vise à répondre aux préoccupations d'un tribunal du Delaware concernant les actionnaires. Les actions privilégiées d'AMC ont chuté de 8,9%. * Le syndicat des pilotes d'AMERICAN AIRLINES a reporté indéfiniment la ratification d'un accord de principe sur les salaires, car l'accord proposé par le rival UNITED AIRLINES est plus généreux et relève la barre pour American Airlines. Le transporteur avait déjà augmenté la valeur totale de l'accord sur les rémunérations à 9 milliards de dollars. * DOMINO'S PIZZA est en baisse de 4% avant l'ouverture, le chiffre d'affaires au deuxième trimestre a baissé de 3,8% à 1,02 milliards de dollars contre 1,07 milliards de dollars estimés par les analystes, selon des chiffres de Refinitiv. * NIKOLA chute de 4,4% en avant-Bourse, la société ayant déclaré qu'un camion électrique endommagé avait pris feu dans ses locaux en Arizona dimanche après-midi. * Les valeurs crypto chutent en pré-marché, le Bitcoin atteignant son plus bas niveau en un mois. COINBASE, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL et BIT DIGITAL sont en baisse de 2,2% à 4% avant l'ouverture. * GILEAD SCIENCES a déclaré vendredi interrompre un essai avancé de son traitement combiné contre le cancer du sang à la suite d'une analyse qui a montré qu'il ne serait pas efficace. * HORIZON THERAPEUTICS a annoncé vendredi qu'un essai clinique de son médicament daxdilimab pour le traitement du lupus n'a pas atteint ses objectifs. * SYROS PHARMACEUTICALS - Le groupe pharmaceutique a annoncé que Pfizer a mis fin le 18 juillet à un accord relatif à des thérapies pour deux troubles liés au sang. * KODIAK SCIENCES abandonnera le développement de son médicament pour traiter un type de maladie oculaire après que deux études cliniques avancées ont échoué, a déclaré la société lundi, faisant chuter ses actions de plus de 50% dans les échanges avant l'ouverture. * Les résultats de WHIRPOOL sont attendus en fin de journée lundi. * TESLA - UBS abaisse sa recommandation d'"achat" à "neutre". * AMERICAN EXPRESS - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "neutre" à "souspondérer", le titre perd 1,7% dans les échanges avant-Bourse. * MODERNA - William Blair initie la couverture de la valeur et recommande "performance en ligne". * ZIONS BANCORPORATION - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". * KODIAK GAS SERVICES - Truist Securities initie la couverture de la valeur et recommande "acheter", Barclays suggère "pondération en ligne" et Raymond James recommande "surperformer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)