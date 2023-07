Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

PARIS, 11 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère hausse : * APPLE a lancé en Chine une boutique en ligne sur l'application de messagerie WeChat de Tencent, accélérant l'expansion de ses canaux de distribution sur l'un de ses marchés les plus importants. * BRISTOL-MYERS SQUIBB a annoné mardi que son médicament Opdivo associé à une chimiothérapie avait atteint un objectif principal dans une étude de stade III sur un type de cancer de la vessie. * DOMINION ENERGY a accepté de vendre sa participation de 50% dans l'installation de gaz naturel liquéfié de Cove Point dans le Maryland à une filiale de Berkshire Hathaway pour 3,3 milliards de dollars (3 milliards d'euros) en numéraire. * KKR étudie des options, y compris une vente, pour sa participation majoritaire dans le fabricant d'éclairage commercial NVC China, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. * Le directeur financier d'UBER, Nelson Chai, envisage de quitter le groupe, a rapporté lundi Bloomberg, citant des personnes proches des discussions. * JPMORGAN - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter". * BLACKROCK - KBW relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)