Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse) PARIS, 10 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,26%: * GENERAL MOTORS a réduit lundi de près de 14% le prix des premiers modèles de la Cadillac Lyriq en Chine dans un contexte de guerre tarifaire sur les véhicules électriques vendus dans le pays. * Les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à Wall Street XPENG, LI AUTO et NIO reculaient de 1% à 2,4% en avant-Bourse après la décision de la fédération du secteur (CAAM) de renoncer à son engagement d'éviter la pratique de "tarifications anormales". * AMAZON - Près de 900 salariés d'un entrepôt britannique du géant américain du commerce en ligne vont entamer une grève de trois jours la semaine prochaine dans le cadre d'un conflit salarial, a annoncé samedi le syndicat GMB. * ICAHN ENTERPRISES - Carl Icahn et les banques ont finalisé des accords de prêt modifiés qui dissocient les prêts personnels contractés par le milliardaire de l'action Icahn Enterprises, après les critiques formulées en mai par le spécialiste de la vente à découvert Hindenburg Research sur le "portefeuille opaque d'investissements" du groupe, rapporte lundi le Wall Street Journal. L'action Ichan Enterprises prenait 4,9% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)