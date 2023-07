Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, prévisions de Shell, cours en avant-Bourse de Biogen) PARIS, 7 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, un repli de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et une baisse de 0,21% pour le Nasdaq * LEVI STRAUSS & CO refluait de 7,3% après l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel, la hausse des coûts pesant sur ses marges. * TESLA a annoncé vendredi une nouvelle remise sur le prix de ses véhicules électriques en Chine afin d'y stimuler ses ventes, tout en licenciant certains salariés de son usine de batteries à Shanghaï. L'action reculait de 0,7% en avant-Bourse. * ALIBABA GROUP HOLDING prenait 2,6% en avant-Bourse, des sources ayant indiqué à Reuters que les autorités chinoises étaient susceptibles d'annoncer ce vendredi la fin de l'enquête sur sa filiale de paiement Ant Group, qui pourrait écoper d'une amende d'au moins 8 milliards de yuans (environ un milliard d'euros). * SHELL s'attend à ce que les résultats de ses activités de négoce de gaz au deuxième trimestre soient "nettement inférieurs" à ceux du trimestre précédent, a prévenu le groupe vendredi avant la publication de ses comptes trimestriels le 27 juillet. * BIOGEN prenait 1,76% en avant-Bourse après le feu vert de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, pour le Leqembi, le traitement de la maladie d'Alzheimer du groupe développé en partenariat avec le japonais Eisai. * NIKOLA perdait 2,3% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques n'étant pas parvenu à obtenir suffisamment de votes pour une proposition visant à augmenter le nombre d'actions en circulation. Le groupe a également repoussé son assemblée générale des actionnaires pour la deuxième fois cette année. * AMERICAN EXPRESS - Baird abaisse son conseil à "neutre" sur la valeur. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)