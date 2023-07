Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Coty) PARIS, 6 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,82% pour le Dow Jones, de 0,83% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,12% pour le Nasdaq: * META PLATFORMS prenait 1,7% en avant-Bourse au lendemain du lancement de Threads, une application destinée à concurrencer Twitter et sur laquelle 10 millions de personnes se sont déjà inscrites selon le groupe. * EXXON MOBIL, qui publiera ses résultats le 28 juillet, devrait accuser une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre en raison du repli des prix du gaz naturel et d'une réduction des marges dans le raffinage du pétrole, montre un avis réglementaire. L'action refluait de 0,9% en avant-Bourse. * JETBLUE AIRWAYS perdait 1,2% en avant-Bourse, la compagnie à bas coût ayant annoncé son intention de mettre fin à son alliance avec AMERICAN AIRLINES, qui abandonnerait 1,12%, pour sauver son projet de fusion avec SPIRIT AIRLINES , en hausse de 2,04%. * COTY progressait de 2,1% après le relèvement de sa prévision de bénéfice opérationnel annuel dans une fourchette de 965 millions-970 millions de dollars contre 955 millions-965 millions précédemment. * Les valeurs liées aux cryptoactifs RIOT PLATFORMS MARATHON DIGITAL, HUT 8 MINING et BIT DIGITAL avançaient d'environ 5% en avant-Bourse dans le sillage du bitcoin qui a atteint un pic d'un an, à 31.500 dollars. * DOMINO'S PIZZA - JP Morgan intègre le groupe de restauration à un ensemble de valeurs jugées intéressantes à l'achat. * AFFIRM HOLDINGS - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondération". * EAGLE MATERIALS - JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)