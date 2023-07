Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme, Moderna, UPS, American Equity, changement de recommandation Coinbase) PARIS, 5 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,5% : * SEMI-CONDUCTEURS - La Chine a décidé de limiter les exportations de métaux rares servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques, mesure perçue comme une riposte aux restrictions imposées par Washington dans le domaine technologique qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement. NVIDIA et MICRON perdaient environ 1% en avant-Bourse. * TESLA a réalisé des livraisons record de ses véhicules fabriqués en Chine au deuxième trimestre (247.217 unités), selon les données de l'Association des voitures particulières de Chine. * APPLE a enfreint deux brevets d'Optis dans la technologie 4G, a annoncé mardi la Cour d'appel de Londres, rejetant l'appel du géant américain dans un litige de longue date. * META prévoit de lancer son application de microblogage appelée Threads, quelques jours après que le patron de Twitter, Elon Musk, s'est attiré des critiques en annonçant une limite temporaire sur le nombre de messages que les utilisateurs peuvent lire sur sa plate-forme. * Le groupe britannique de véhicules électriques ARRIVAL met fin à son projet de fusion avec un SPAC tandis que NIKOLA prévoit de liquider l'activité de batteries Romeo Power récemment acquise, ont déclaré les deux entreprises lundi, accentuant les inquiétudes concernant les difficultés rencontrées par les start-ups du secteur des véhicules électriques. Nikola perdait 3,7% dans les transactions avant l'ouverture. * RIVIAN gagnait en revanche 8,3% en avant-Bourse après l'annonce par AMAZON du lancement dans les prochaines semaines en Allemagne de ses premières camionnettes électriques produites par le constructeur américain. * UNITED PARCEL SERVICE - Le syndicat Teamsters a déclaré que le groupe de livraison de colis s'était retiré des négociations sur un nouvel accord, qui concerne quelque 340.000 employés, augmentant ainsi le risque de grève. * MODERNA avançait de 1,5% en avant-Bourse après la signature d'un accord visant à créer des opportunités de recherche, de développement et de fabrication de médicaments à base d'ARNm en Chine. * La branche de réassurance de Brookfield va racheter AMERICAN EQUITY pour 4,3 milliards de dollars (3,95 milliards d'euros). * Goldman Sachs a relevé son conseil sur NETFLIX de "vendre" à "neutre" et son objectif de cours de 230 à 400 dollars. Le géant de la vidéo en ligne gagnait 1% en avant-Bourse. * COINBASE reculait de 2%, Piper Sandler ayant dégradé le groupe à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)