Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Corrige variations des futures sur les indices) PARIS, 3 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones, en repli de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 et en hausse de 0,17% pour le Nasdaq : * TESLA a annoncé dimanche des livraisons record au deuxième trimestre, au-delà du consensus de Wall Street. Le cours du constructeur automobile gagnait 6,3 % en avant-Bourse. * APPLE a été contraint de réduire considérablement les prévisions de production de son casque de réalité augmentée Vision Pro en raison de la complexité de sa conception, a rapporté le Financial Times. Le groupe perdait 0,1% en avant-Bourse. * MODERNA a déclaré lundi avoir déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments pour un vaccin contre le variant XBB.1.5 du COVID-19. * FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES gagne 9,6% en avant-Bourse, après des informations du Financial Times selon lesquelles des groupes de capital-investissement réfléchissent à racheter la division de paiement Worldpay du conglomérat financier pour 15 milliards de dollars. * RIVIAN gagne 4% en avant-Bourse, le constructeur ayant annoncé une forte hausse de ses livraisons de véhicules au second trimestre. * GREAT AJAX était en hausse de 5,6% en avant-Bourse, Ellington Financial ayant conclu un accord de rachat définitif du groupe immobilier. * Les constructeurs de véhicules électriques chinois ont annoncé une hausse importante des livraisons de voitures en juin. XPENG, LI AUTO et NIO gagnent entre 4,3% et 6,8% en avant-Bourse. * Les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis progressent en avant-Bourse, les investisseurs anticipant davantage de soutien à l'économie après des données d'activités décevantes. Les groupes de commerce en ligne ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO gagnaient entre 2,3% et 3,2%. * COHERUS BIOSCIENCES gagne 2% en avant-Bourse après avoir annoncé la production d'un médicament biosimilaire à l'Humira, une molécule développée par ABBVIE, au succès important et destinée à traiter l'arthrite. * BITCOIN DEPOT s'envole de 90% en avant-Bourse, en anticipation de son premier jour de cotation après sa fusion avec le véhicule d'acquisition (SPAC) GSR II Meteora Acquisition, le 30 juin. * POLYMET MINING - Glencore va faire une offre de rachat à 2,11 dollars par action pour le reste des actions du groupe minier américain, dont l'action fait plus que doubler, à 1,87 dollar en avant-Bourse. * ACM RESEARCH - L'action grimpe de 8,5% dans les échanges en avant-Bourse après le relèvement de Jefferies de sa recommandation à "acheter" après "sous-performance". (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)