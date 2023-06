Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Accolade, Dell, HP, Root) PARIS, 30 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,52% pour le Nasdaq: * NIKE a indiqué, dans une conférence sur ses résultats, s'attendre à une croissance de ses revenus nulle ou faible cette année, les analystes tablant sur une progression de 5,8% en moyenne. Le titre du groupe perdait 4% en avant-séance. * ASML HOLDING - Le titre du groupe coté à New York perd 2,1% en avant-Bourse, le gouvernement néerlandais ayant annoncé de nouvelles règles visant à restreindre l'exportation d'équipements lié au secteur des semiconducteurs, jugés sensibles. * ADOBE perd 0,4% avant l'ouverture de la séance, le régulateur britannique de la concurrence souhaitant approfondir son examen du projet de rachat à 20 milliards de dollars de Figma. * CIRCOR - KKR a relevé son offre de rachat du fabricant de machines industrielles de 5 dollars, à 56 dollars par action, le groupe de capital investissement cherchant à repousser une offre concurrente de rachat d'Arcline Investment Management. * NIKOLA gagne 2,4% en avant-Bourse, le groupe étant de nouveau en conformité avec les règles du Nasdaq. La plateforme boursière avait alerté l'entreprise qu'elle risquait d'être retirée de la cote si elle n'était pas en conformité avec ses règles. * SPIRIT AEROSYSTEMS a déclaré que le travail reprendrait vendredi dans son usine du Kansas bloquée par une grève depuis une semaine, et essentielle à la production du groupe, les syndicats ayant accepté l'accord proposé par l'entreprise. * ACCOLADE gagne 10,28% en avant-Bourse, le groupe pharmaceutique ayant annoncé des prévisions de résultat au delà des attentes du marché. * ROOT perd 18,3% en avant Bourse, l'assureur automobile ayant démenti les rumeurs de rachat qui avaient soutenu son cours les derniers jours. * RENALYTIX gagne 38,2% en avant-Bourse, le régulateur américain ayant accordé une autorisation de mise sur le marché pour son test basé sur l'intelligence artificielle destiné à évaluer les risques de déclin progressif de la fonction rénale chez certains patients. * APPLE - Citigroup initie la couverture et recommande "achat". L'action Apple progressait dans les échanges en avant-Bourse, lui faisant brièvement atteindre 3.000 milliards de dollars de capitalisation. * NVIDIA - Daiwa Capital Markets relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer". L'action du groupe gagne 0,8% en avant-Bourse. * DELL TECHNOLOGIES - Citigroup initie la couverture et recommande "achat". * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - Citigroup initie la couverture et recommande "neutre". * CARNIVAL - Jefferies relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". L'action du groupe gagne 2,8% en avant-Bourse. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)