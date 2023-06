Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Apple, Disney, Occidental Petroleum) PARIS, 29 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Dow Jones, 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et 0,32% pour le Nasdaq * Les actions des grandes banques de Wall Street, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, JPMORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS et MORGAN STANLEY, avançaient d'environ 1% à 2,5% en avant-Bourse après les résultats du "stress test" annuel de la Fed qui montrent que ces établissements ont suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique. Les banques régionales CHARLES SCHWAB , M&T BANCORP, PNC FINANCIAL et PACWEST BANCORP prenaient de 1,2% à 7.3%. * APPLE progressait de 0,2% en avant-Bourse après avoir frôlé mercredi la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. * MICRON TECHNOLOGY gagnait 3,8% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes des analystes et une prévision de ventes pour le trimestre en cours meilleur que prévu. * AMAZON - Le Prime Day, la journée promotionnelle du groupe prévue du 11 au 12 juillet, devrait permettre d'accroître les ventes de 12% par rapport à la même période il y a un an, estime jeudi JPMorgan. * SALESFORCE a annoncé jeudi son intention d'investir quatre milliards de dollars dans ses activités au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, l'éditeur américain de logiciels tablant sur une forte demande dans la passage au numérique et l'intelligence artificielle. * ORACLE a dépensé cette année des "milliards" de dollars dans les puces de NVIDIA afin de développer son service d'informatique dématérialisée ("cloud") visant les entreprises intéressées par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mercredi son fondateur et président, Larry Ellison. * BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé mercredi avoir porté sa participation au capital d'OCCIDENTAL PETROLEUM à plus de 25% après un nouvel investissement d'environ 122,1 millions de dollars. L'action Occidental Petroleum progressait de 1% en avant-Bourse. * VISA a annoncé mercredi le rachat de la plate-forme brésilienne de technologie financière Pismo pour un milliard de dollars en numéraire afin de se renforcer en Amérique latine. * BLACKBERRY - L'action cotée à Wall Street du groupe canadien prenait 17,4% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, tiré notamment par une hausse des dépenses en cybersécurité. * PFIZER - Credit Suisse abaisse son conseil de "surperformance" à "neutre". L'action Pfizer reculait de 1% en avant-Bourse. * WALT DISNEY perdait 0,5% après une information selon laquelle KeyBanc a abaissé son conseil sur la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne". * ROKU - Piper Sandler entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours à 65 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)